Transformar los espacios del hogar significa no tomar ninguna decisión al azar, ni el color de las paredes, ni la forma del sofá. Para Carolina Gómez Blanco, diseñadora de interiores colombiana, el diseño no comienza con una tendencia ni con un objeto, sino con una pregunta esencial: ¿quién vive aquí y cómo quiere sentirse?

‘Se diseña para vivir, no para impresionar a las visitas’

Con más de 15 años de trayectoria y proyectos en Colombia, Europa, Asia y Estados Unidos, Gómez ha construido una forma de diseñar que se acerca a la lectura profunda de las personas. Su premisa se resume en que el espacio es un espejo psicológico y cada cosa habla de la personalidad de quienes lo habitan.

La casa dejó de ser un lugar de paso para convertirse en refugio, oficina, escenario de la vida cotidiana y, sobre todo, sostén emocional.

¿Cómo ha cambiado la forma en que las personas quieren diseñar sus espacios?

“Pasar más tiempo en casa nos hizo entender que el hogar no es solo un lugar bonito, sino un espacio que nos sostiene emocionalmente”, explica Gómez. “Hoy las personas buscan casas más funcionales, pero sobre todo más humanas: espacios que acompañen su rutina, su descanso, su trabajo y su vida familiar”.

Ahora, el hogar se diseña para vivir bien todos los días, no para impresionar a las visitas. De ahí la necesidad de confort, calma, orden visual y conexión con lo natural. “La casa se convirtió en refugio, en escenario de la vida real”, afirma.

Ante un contexto repleto de referencias, Pinterest y tendencias virales, la diseñadora propone una pausa. Diseñar no es replicar imágenes, sino entender a las personas. Por eso creó un test de personalidad en diseño que se ha convertido en la base de su método de trabajo.

¿Cómo lograr que una casa refleje la personalidad de quien vive en ella?

“Para mí, una casa solo funciona de verdad cuando refleja a quien la habita. No creo en copiar tendencias sin sentido”, dice. “Por eso creé un test de personalidad en diseño, que va mucho más allá de gustos estéticos”.

“A través de preguntas muy concretas sobre hábitos, emociones, recuerdos, rutinas y aspiraciones, logramos entender cómo es la persona y cómo quiere sentirse en su espacio”.

El método de trabajo que propone Gómez, es la base de sus proyectos, descubriendo el estilo auténtico del cliente y traducirlo en obras coherentes y personales.

En su experiencia, uno de los grandes problemas en las casas es la falta de visión global. Espacios llenos de objetos bonitos, pero sin coherencia.

¿Cuál es el error más común cuando las personas diseñan sus ambientes?

“Comprar piezas aisladas sin una visión global”, explica. “Las personas se enamoran de objetos lindos, pero no piensan en cómo conviven entre sí ni con el espacio”.

También menciona el miedo al color —o su uso excesivo sin equilibrio— y la ausencia de jerarquía visual. Para ella, el diseño interior no se trata de elegir con intención, cada objeto debe tener un propósito y un lugar.

¿Cómo elegir el mobiliario perfecto para el hogar?

“El mobiliario perfecto es el que combina estética, funcionalidad y emoción”, afirma. “Siempre recomiendo mezclar piezas, un buen diseño nace del contraste bien pensado. Me encanta combinar muebles contemporáneos con piezas de carácter, objetos con historia o elementos artesanales. Eso le da profundidad y personalidad al espacio”.

La clave a la hora de elegir mobiliario está en que tenga un hilo conductor, color, materiales y proporciones.

Tendencias 2026: calma, textura y bienestar

Las preferencias actuales responden a una necesidad colectiva de serenidad. La diseñadora identifica una clara inclinación hacia colores cálidos y envolventes, materiales naturales como la madera, la piedra, el lino y las fibras orgánicas, formas curvas y espacios que mezclan lo contemporáneo con lo atemporal.

En este panorama, Cloud Dancer, el color del año según Pantone, aparece como una base perfecta para construir ambientes luminosos y tranquilos.

¿Cómo recomienda aplicar Cloud Dancer en los espacios?

“Cloud Dancer es un color suave, elegante y muy versátil”, dice. “Funciona perfecto como base para crear espacios luminosos y tranquilos”. Recomienda usarlo en paredes, textiles o grandes superficies, siempre acompañado de materiales cálidos y textura para evitar que se sienta frío. “Es un color que invita al descanso y a la calma”.

Cinco claves para transformar los espacios

Gómez resume su filosofía en decisiones conscientes y emocionales. Algunos tips a tener en cuenta:

1. Empiece por entender cómo quiere sentirse en casa. La emoción es el punto de partida”.

2. Defina una paleta de color coherente y respétela en todo el espacio.

3. Invierta en piezas clave, no en cantidad.

4. Juegue con texturas y materiales para darle profundidad al diseño.

5. No copie casas ajenas: su hogar debe hablar de usted, no de una tendencia.

El hogar se ha convertido en el centro de todo, una experiencia diaria para quienes la habitan. El trabajo de Carolina Gómez Blanco recuerda que transformar un espacio no es sólo cambiar su apariencia, sino alinear lo que se ve con lo que somos.

Esta forma de entender el diseño también se extiende al universo de Las Heroínas, el estudio de mobiliario que Gómez creó junto a sus hermanas y desde el cual muchos clientes llegan hoy a su firma de interiorismo.



