En el diseño interior el blanco ha dejado de ser un punto de partida aburrido y plano para convertirse en un catalizador de experiencias. Por ejemplo, en la propuesta que encuentra en este artículo, la luz natural baña cada superficie y potencia una composición donde los acentos de color, dispuestos de forma estratégica, dan forma a la atmósfera con intención y carácter.

El espacio se construye con piezas que dialogan entre sí, contrastes que generan ritmo y detalles que, desde lo sutil, transforman la percepción del conjunto. El resultado es un ambiente donde la calma del fondo se equilibra con la energía del color, dando lugar a una escena viva, sofisticada y expresiva.

Un diseño con color

Sobre la silla, candelabro, referencia Valú; alcachofa, de Trebolarte; sobre el volumen negro, florero, de Trebolarte; en el piso, cajas, denominadas Blanco & Noir; conejo Rosé; lupa Heritage; bandeja Checkers, todo lo anterior lo encuentra disponible en Nest Home.

¿Dónde poner el color? Estrategias inteligentes para transformar un espacio blanco con intención

En el piso, a la izquierda, se ubica el solitario, referencia Sol; sobre la mesa, tortero; en la pared, posavasos multicolor; en el piso, tetera, titulada Pop Animal; platos Óleo Verde y Óleo Lino; shots; en la silla, plato Litt, todo lo anterior es de la marca Amasa. Silla, referencia Florence; mesa Áurea; en el piso, volumen, hecho a la medida, Sabana, todo lo anterior de Olmo. Colgado en la pared, tapete Elio; tapete Prisma, ambos de Tejidos LAV.