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¿Dónde poner el color? Estrategias inteligentes para transformar un espacio blanco con intención

Una base blanca, bañada con luz natural, se puede redefinir con acentos de color puntuales que den energía.
  • Autor:
  • Revista Axxis
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  • Créditos imágenes:
  • Johanna Barreto. Producción Natali Barrero

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En el diseño interior el blanco ha dejado de ser un punto de partida aburrido y plano para convertirse en un catalizador de experiencias. Por ejemplo, en la propuesta que encuentra en este artículo, la luz natural baña cada superficie y potencia una composición donde los acentos de color, dispuestos de forma estratégica, dan forma a la atmósfera con intención y carácter.

El espacio se construye con piezas que dialogan entre sí, contrastes que generan ritmo y detalles que, desde lo sutil, transforman la percepción del conjunto. El resultado es un ambiente donde la calma del fondo se equilibra con la energía del color, dando lugar a una escena viva, sofisticada y expresiva.

Un diseño con color

Sobre la silla, candelabro, referencia Valú; alcachofa, de Trebolarte; sobre el volumen negro, florero, de Trebolarte; en el piso, cajas, denominadas Blanco & Noir; conejo Rosé; lupa Heritage; bandeja Checkers, todo lo anterior lo encuentra disponible en Nest Home.

Diseño interior con objetos de color
¿Dónde poner el color? Estrategias inteligentes para transformar un espacio blanco con intención

En el piso, a la izquierda, se ubica el solitario, referencia Sol; sobre la mesa, tortero; en la pared, posavasos multicolor; en el piso, tetera, titulada Pop Animal; platos Óleo Verde y Óleo Lino; shots; en la silla, plato Litt, todo lo anterior es de la marca Amasa. Silla, referencia Florence; mesa Áurea; en el piso, volumen, hecho a la medida, Sabana, todo lo anterior de Olmo. Colgado en la pared, tapete Elio; tapete Prisma, ambos de Tejidos LAV

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