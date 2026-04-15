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Sky House fue un edificio privado construido en 1958 por el arquitecto japonés Kiyonori Kikutake. La casa constaba de una gran sala modular, con tabiques móviles que se extendían a través de portales, cuya forma y función impulsaron al diseñador de interiores a utilizarlos en el proyecto.

El diseño un interior de esta casa en Rusia convierte la arquitectura en un sistema dinámico

Esta obra es un manifiesto del metabolismo en la arquitectura, cuyo principio fundamental es la modularidad, es decir, la transformación de los componentes del edificio según la etapa y las necesidades de sus habitantes. Así, el principio de modularidad se integró parcialmente, y la Sala Kikutake, con su biblioteca, se convirtió en el elemento central del proyecto. Cada elemento interior —su geometría, ubicación y color— fue predeterminado por este concepto.

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El espacio común incluye varios elementos de zonificación, entre ellos una habitación azul celeste que se transforma en la primera parte de la cocina. Al abrir las puertas, el espacio se utiliza para cocinar rápidamente sin necesidad de una superficie de cocción. Al cerrarlas, la función de la habitación cambia a área de trabajo u oficina.

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Un reflejo en el espejo crea el efecto de una ventana adicional y un pasaje a una nueva habitación. La misma ilusión se presenta en el área donde continúa la segunda parte de la cocina. A ambos lados del mueble empotrado, hay dos espejos que reflejan la biblioteca, como la galería circular de la casa, que no solo envuelve el espacio por completo, sino que también divide la cocina-sala de estar en un área privada.

Detalles del diseño de la casa

Este proyecto fue muy especial para la diseñadora Arina Krisanova, ya que se trataba de un espacio para uso personal. Al diseñar un espacio propio, asume diversas funciones, haciéndose responsable de distintas tareas de diseño e implementación.

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Al supervisar el proyecto, crear el concepto, comunicarse con los contratistas y seleccionar los materiales, el diseñador puede verse limitada por sus propias decisiones. Sin embargo, si bien esto puede generar contradicciones internas, al mismo tiempo libera la libertad de la autoexpresión creativa.

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Todos los muebles del proyecto, a excepción de los tapizados, están diseñados según los bocetos del interiorista. Los elementos más singulares son la mesa del comedor, la biblioteca y el lavabo del baño principal.

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Al igual que los soportes de la Sky House, las patas de la mesa del comedor sujetan firmemente el tablero y, además, cambian según el punto de vista del observador. Su forma también se inspira en los portales pasadizos del proyecto diseñado por Kiyonori Kikutake.

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El lavabo principal del baño se asemeja a un objeto escultórico que se transforma en una forma cúbica debido al espejo sin juntas ubicado detrás. El baño de visitas cuenta con una edición limitada de la lavandería doméstica ASKO x Maxim Kashin Architects, con el patrón Suprematista de Maxim Kashin, con un total de 10 unidades producidas en honor a la primera exposición Suprematista de Kazimir Malevich, 0.10.

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La decisión más difícil fue la elección del color para las paredes. El diseñador realizó aproximadamente 20 combinaciones de tonos beige, que variaban drásticamente según la iluminación a lo largo del día. La dificultad para elegir un color se debió principalmente a que el interior es completamente monocromático, con la excepción del cielo como elemento decorativo.

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En este caso, era importante elegir un color que, bajo cualquier condición de luz, armonizara con el resto de los objetos monocromáticos del proyecto, creando así una transición fluida entre el plano vertical y el horizontal.