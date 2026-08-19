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Una cocina abierta y luminosa: estos son los materiales y las texturas que construyen calidez

El diseño como punto de encuentro. Una base neutra da lugar a materiales honestos, texturas artesanales y una paleta cálida que construyen una cocina abierta, luminosa y funcional.
  • Autor:
  • Revista AXXIS
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  • Créditos imágenes:
  • Iván Ortiz. Producción: Natali Barrero

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Revista Axxis
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Diseñar una cocina implica construir el escenario de buena parte de la vida cotidiana. Por ello, los materiales adquieren protagonismo, por ejemplo, superficies de tonos neutros, piezas artesanales y una paleta cálida se combinan con objetos de uso diario para crear un espacio abierto, luminoso y pensado para cocinar, conversar y compartir.

Le dejamos algunas ideas de este escenario AXXIS con piezas importantes para el diseño de este espacio.

Una cocina abierta y luminosa: estos son los materiales y las texturas que construyen calidez
Una cocina abierta y luminosa: estos son los materiales y las texturas que construyen calidez

Cocina con estilo

Tazón, referencia Delfos; jarra Siena; bowls Flora; copas Invino, son de RCR; vasos, denominados Siena; vasos Lucca; lo encuentra en Expressions; vajilla Anastasia, de Corona; quesera, de Domo; platos Delfos, de Expressions; florero y bandeja, de Concepts; pedestal torta; bowl Flora, de Expressions; bandeja Flora, de Expressions; taza Delfos; sartén, de Expressions; cafetera MYmoca, de Pedrini; Máquina Café Nespresso, todos los artículos en Home Sentry.

Diseño de cocina
Una cocina abierta y luminosa: estos son los materiales y las texturas que construyen calidez

Arte, referencia Colectivo Animal, ilustraciones en impresión litográfica sobre papel de algodón, por Susana Eslava. Baldosas Lava, formato 5 × 20 cm, de esmalte blanco, de Lava. 

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