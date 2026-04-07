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Noir Matière es un proyecto de interiorismo para un ático, diseñado por Boobrook para un cliente privado en Lana Residences, Dorchester Collection, Dubái. Recientemente finalizado, el penthouse explora la relación entre la materialidad, la luz y la percepción espacial en un entorno residencial de gran altura. El diseño se centra en crear un ambiente interior controlado y armonioso que contrasta con el paisaje urbano circundante.

El diseño interior de este 'penthouse' explora la oscuridad para darle profundidad al espacio

La obra se basa en un estudio del contraste entre la expresión de la materia prima y una atmósfera serena e introspectiva. El enfoque de diseño reinterpreta los principios asociados a la arquitectura brutalista mediante un lenguaje interior refinado. Además, el prioriza el uso de materiales, proporciones y luz, en lugar de elementos decorativos.

El diseño interior de este 'penthouse' explora la oscuridad para darle profundidad al espacio

El nombre Noir Matière hace referencia tanto a la paleta de materiales como al papel de los tonos oscuros en la configuración de la experiencia espacial. La oscuridad se utiliza como un componente activo dentro del diseño para definir la profundidad, enmarcar las vistas e influir en la percepción de la escala.

El diseño interior de este 'penthouse' explora la oscuridad para darle profundidad al espacio

«El proyecto se concibió como un equilibrio entre la presencia material y la claridad espacial», explican Benjamin y Natacha Bouioukliev, fundadores de Boobrook . «Cada decisión se tomó para reforzar una atmósfera coherente en todo el interior».

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Materialidad y detalles del diseño del proyecto

El interior se define por una paleta limitada de materiales que incluye hormigón pulido, roble ennegrecido, acero oxidado, yeso texturizado y piedra de tonos intensos. Estos materiales se seleccionan por sus características naturales, texturas y su capacidad para interactuar con la luz.

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La paleta de colores sobria permite que la luz natural y artificial desempeñen un papel central en el proyecto. La luz natural inunda el espacio y resalta las variaciones de textura y profundidad de las superficies. Por la noche, se integra iluminación indirecta para mantener una atmósfera uniforme y controlada. Esta estrategia de iluminación favorece la percepción de continuidad entre las diferentes áreas del ático.

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Organización espacial del penthouse

La distribución está organizada para mantener transiciones fluidas entre espacios, preservando al mismo tiempo una clara jerarquía de funciones. El diseño minimiza la fragmentación visual al reducir la cantidad de materiales y detalles. Las aberturas, los recorridos y los volúmenes están proporcionados para crear una secuencia espacial equilibrada y coherente.

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El proyecto evita la ornamentación aplicada. En cambio, se hace hincapié en los detalles constructivos, la articulación de las superficies y la relación entre lo sólido y lo vacío. Este enfoque permite que el interior mantenga una identidad coherente en todo momento.

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Ubicado en Lana Residences, Dorchester Collection, este ático ofrece vistas panorámicas de Dubái. El diseño interior contrasta con el entorno exterior, creando una atmósfera más íntima y controlada. Este enfoque permite que el interior funcione como un refugio en medio de un entorno urbano denso.

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Noir Matière presenta un enfoque de diseño de interiores centrado en la simplicidad, la coherencia material y el uso controlado de la luz. El proyecto demuestra cómo una paleta limitada y una planificación espacial precisa pueden definir un entorno residencial armonioso.