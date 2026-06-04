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En la hotelería de lujo, los detalles no son un complemento, sino parte esencial de la experiencia. La forma en que la luz ambienta un espacio, la textura de un material o la precisión de sus componentes construyen silenciosamente la identidad de un proyecto y sus productos. En ese escenario, la fabricación especializada se convierte en un aliado indispensable de la arquitectura

y el diseño interior.

Así se hizo la iluminación del icónico Four Seasons Hotel and Residences Cartagena

La llegada de Four Seasons Hotel and Residences Cartagena representa uno de los proyectos hoteleros más ambiciosos desarrollados recientemente en el país. “Para Industrias Ormetal, participar en esta obra significa reafirmar nuestra experiencia en la fabricación de piezas de lujo y demostrar una vez más la capacidad artesanal y técnica para responder a proyectos de gran escala, diseños únicos y de alto nivel de exigencia”, afirman desde la empresa.

Así se hizo la iluminación del icónico Four Seasons Hotel and Residences Cartagena

Diseño de lujo, espacios especiales

Esta compañía colombiana fabricó la iluminación y espejos decorativos bajo los diseños exclusivos suministrados por el cliente, especialmente para el hotel, con alcance en todas las habitaciones y baños, el lobby, los restaurantes, el bar, el spa y, en especial, las lámparas de gran formato para el Club Cartagena, incluyendo los salones Centenario y De la Veracruz. Igualmente, en las fachadas ejecutaron la iluminación decorativa y un elemento destacado: las barandas ornamentales en los balcones de habitaciones.

Así se hizo la iluminación del icónico Four Seasons Hotel and Residences Cartagena

Detrás de cada elemento existió un trabajo técnico de precisión, desarrollado con mano de obra colombiana, donde los procesos artesanales e industriales en diferentes materiales, se integraron en armonía con la estética del diseño.

Así se hizo la iluminación del icónico Four Seasons Hotel and Residences Cartagena

Uno de los aspectos más relevantes de este proyecto es que se creyó en la industrial nacional, realizando un trabajo conjunto entre Industrias Ormetal y la dirección de San Francisco Invesments, liderada por la arquitecta Laura Acevedo.

“La capacidad de convertir diseños complejos en productos estéticos y técnicamente funcionales ha sido fundamental para materializar la identidad de este gran hotel”, concluyen.