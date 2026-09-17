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La interacción entre los muebles y el espacio a veces puede resultar sorprendente. En esta firma bogotana ocurre que todo el diseño de su mobiliario parece responder a una lógica que despierta el interés y la curiosidad por preguntarse ¿de dónde nacen estas formas? La propuesta de este estudio no comienza en un taller ni en un plano constructivo, sino en un encuentro casual. Así fue como Daniela Duarte y Martín Mendoza se conocieron. Sobre una servilleta y casi sin imaginarlo, firmaron el inicio de lo que hoy es ACME.

La geometría de las ideas: mobiliario único que explora la relación con los objetos

Fue esa manera de mirar el diseño la que terminó uniéndolos. Ambos coincidían en que el mobiliario no debe limitarse a cumplir una función o a ocupar un lugar dentro de un espacio, sino que debe convertirse en una extensión de la arquitectura, capaz de generar nuevas relaciones entre las personas y el entorno.

La geometría de las ideas: mobiliario único que explora la relación con los objetos

Cada pieza que diseñan parte de las mismas preguntas: ¿Qué sentido tendrá este objeto en el espacio? ¿Cómo dialogará con él? ¿Qué experiencia será capaz de provocar? Por eso, sus muebles son tan sutiles. No buscan imponerse visualmente, sino transformar los espacios de manera silenciosa, donde cada pieza encuentra su lugar con naturalidad.

La geometría de las ideas: mobiliario único que explora la relación con los objetos

Más que crear una estética, ACME ha construido una manera propia de pensar el diseño. Su identidad no está en repetir una forma o un lenguaje visual, sino en comprender cada objeto antes de crearlo. En ese proceso, las preguntas que acompañan cada proyecto han terminado por convertirse en el verdadero ADN del estudio. Como explica la firma, “la convicción de entender un objeto es una tarea que nunca termina”.

Sobre la propuesta del mobiliario

La identidad de sus muebles es tan reconocible que, aunque las tendencias inevitablemente aparecen, nunca serán el punto de partida. En ACME confían en que una pieza perdura no por responder a una moda específica, sino por la idea que le dio origen. Si dentro de unos años continúa teniendo sentido, será porque la pregunta que la originó seguirá siendo igual de relevante.

La geometría de las ideas: mobiliario único que explora la relación con los objetos

Elegir un objeto para un espacio va mucho más allá de encontrar una pieza que resulte visualmente atractiva. Cada decisión, desde la elección del material, una textura o una proporción, tiene la capacidad de transformar lo que percibimos y la manera en que nos relacionamos con nuestro entorno. Los objetos pueden generar encuentros, despertar sensaciones y modificar la experiencia cotidiana de habitar. Desde esta perspectiva, el estudio entiende el diseño como un equilibrio entre emoción, fabricación y función: piezas pensadas para construir experiencias a través de los sentidos.

La geometría de las ideas: mobiliario único que explora la relación con los objetos

Crear objetos para la hospitalidad les ha enseñado a dejar de ver el mobiliario como un objeto aislado. En un restaurante o en un hotel una silla nunca es solo una silla. “Hace parte de un sistema mucho más grande donde intervienen la arquitectura, el interiorismo, la iluminación, la música, el servicio, la comida y, sobre todo, las personas”. Un ejemplo de esto, es una de los proyectos del estudio, el restaurante Verano ubicado en Bogotá. Más que convertirse en el centro de atención, fue concebida para acompañar la experiencia. Sus líneas suaves, inspiradas en la calma de un atardecer y en el ambiente relajado de los días de verano, invitan a quedarse un poco más en la mesa.

La geometría de las ideas: mobiliario único que explora la relación con los objetos

Para la firma, Colombia cuenta con diseñadores talentosos y sensibles, capaces de competir en cualquier parte del mundo. Pero creen que el verdadero desafío no está en la creatividad, sino en la industria que la sostiene ya que una buena idea también depende de cómo se fabrica, de la tecnología disponible, de la posibilidad de desarrollar prototipos, de producir con precisión cada objeto y de contar con procesos que permitan llevar esas piezas a una escala mayor.

Cuando se les preguntó qué esperan que permanezca de ACME dentro de veinte años, no mencionaron de una colección icónica, de un premio ni de un objeto que los representara. Hablaron de algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, más difícil de conservar: la curiosidad. Esa misma con la que comenzaron y que, al día de hoy, sigue siendo la manera en que se acercan al diseño. La filosofía de esta firma se resume en que los objetos son entendidos antes de ser diseñados.