En este espacio, la calma no es solo una sensación, sino una decisión de diseño. Los objetos elaborados de forma artesanal, con su carácter único y sus ligeras imperfecciones, encuentran en el blanco un escenario que amplifica su presencia sin imponerse.

El resultado es una atmósfera equilibrada, donde la luz, la materia y la simplicidad se combinan para construir un ambiente que invita a habitar desde la serenidad y la contemplación.

Piezas con un toque especial

El lujo de la calma: la construcción de un ambiente sereno a partir de lo hecho a mano

Lámpara colgante, referente Java; cabeza de caballo, titulado Kanta; silla Ratán Kotak; a la derecha, florero tallado, Bulán; al centro, florero de cerámica Bulán; vasija Timor, todo lo anterior disponible en Kambora.

Tapete, referencia Fabia; sobrepuesto, tapete Lexi, todo lo anterior de Tejidos LAV.