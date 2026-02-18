Suscribirse
El lujo de la calma: la construcción de un ambiente sereno a partir de lo hecho a mano

Piezas de corte artesanal, con un lenguaje muy sereno, se unen a la tranquilidad del color blanco para construir una atmósfera en equilibrio. 
  • Revista Axxis
  • Iván Ortiz. Producción: Natali Barrero 

En este espacio, la calma no es solo una sensación, sino una decisión de diseño. Los objetos elaborados de forma artesanal, con su carácter único y sus ligeras imperfecciones, encuentran en el blanco un escenario que amplifica su presencia sin imponerse.

El resultado es una atmósfera equilibrada, donde la luz, la materia y la simplicidad se combinan para construir un ambiente que invita a habitar desde la serenidad y la contemplación.

Piezas con un toque especial

Piezas con diseño artesanal
El lujo de la calma: la construcción de un ambiente sereno a partir de lo hecho a mano

Lámpara colgante, referente Java; cabeza de caballo, titulado Kanta; silla Ratán Kotak; a la derecha, florero tallado, Bulán; al centro, florero de cerámica Bulán; vasija Timor, todo lo anterior disponible en Kambora.

Tapete, referencia Fabia; sobrepuesto, tapete Lexi, todo lo anterior de Tejidos LAV.

