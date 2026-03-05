Pasamos la mayor parte de nuestra semana sentados en una silla, trabajando. Naturalmente, escoger una buena silla es fundamental. Es una de las lecciones que aprendimos del trabajo en casa: con la salud del cuerpo no se juega. Conscientes de esto, muchos acuden a marcas extranjeras o a estudios de diseño demasiado caros. Para ellos, los que están buscando la silla perfecta, Bound Mobiliario ha creado un portafolio de productos que son el resultado de años de trabajo, investigaciones y pruebas.

Y es que si bien esta firma colombiana nació oficialmente hace tres años, con la idea de crear mobiliario para trabajo y oficinas, sus fundadores —una pareja de emprendedores— llevaban más de diez años trabajando en el sector. Gestionaban miles de puestos de trabajo a nivel estatal mediante licitaciones públicas para diferentes entidades, hasta que, eventualmente, decidieron transformar su experiencia en una propuesta propia.

Así nació Bound Mobiliario

Dieron el paso gracias a una experiencia personal. Uno de sus fundadores, tras sufrir dos hernias discales, comprobó que muchas sillas convencionales no acompañan el comportamiento natural del cuerpo y pueden agravar el problema en lugar de resolverlo. “El mobiliario tradicional responde a una ergonomía estática, pensada para un único tipo de cuerpo y para una forma de trabajo rígida frente al computador”, explican desde la marca.

La silla de escritorio que usted necesita está en Colombia

A partir de ahí comenzó la búsqueda de soluciones innovadoras. En Bound Mobiliario, consolidaron un portafolio enfocado en ergonomía dinámica, donde el mueble deja de ser un objeto pasivo y se convierte en un elemento activo que se adapta a las micro-variaciones de la postura. Para la marca, la adaptabilidad y el dinamismo son hoy los verdaderos ejes del bienestar y la productividad.

Entienden que el trabajo ya no es uno solo. Existen múltiples oficios, generaciones y formas de habitar el espacio. No se trata únicamente de estar frente a un monitor, sino de contar con piezas inteligentes que respondan a cómo las personas viven, crean y se mueven en su día a día.

Algunos de sus productos insignia

Uno de esos productos icónicos es la silla Turen. “Diseñada para la distribución de presiones hidrostáticas, incorpora un sistema de soporte lumbar inteligente e independiente que ‘persigue’ activamente la espalda. Permite ajustar altura e intensidad según peso y preferencia, ofreciendo soporte constante incluso al cambiar de postura”.

Tiene un respaldo ajustable en cinco posiciones, regulación de altura y profundidad del asiento, y reclinación hasta 136 grados con bloqueo de ángulo y mecanismo synchro-tilt. “Incluye reposapiés extensible, reposacabezas 4D (dos alturas, profundidad y ángulo) y reposabrazos 4D de caña metálica con superficie acolchada”.

Está construida con metal, poliéster y malla transpirable. El asiento puede elegirse en malla o espuma de alta densidad, y las ruedas en nylon PU o silicona. Soporta hasta 150 kg e incorpora elevador neumático KGS grado 4 (fabricado en Corea y certificado por BIFMA/SGS), con base de aluminio para larga vida útil.

Otro de sus productos estrella es la silla Lumia. Su diferencial es un sistema de seguimiento automático donde todo el espaldar se desplaza conjuntamente, acompañando cada movimiento e inclinación. El soporte lumbar adaptativo se ajusta a la columna para mantener respaldo constante durante toda la jornada.

Por su parte, la silla Modo Pro representa la respuesta a las dinámicas creativas contemporáneas. Permite posturas tradicionales, reclinadas, semiflexionadas, meditación o piernas cruzadas, favoreciendo el movimiento constante.

Reclina entre 90° y 117°, con ajuste de altura del respaldo (hasta 3 pulgadas) y profundidad del asiento (2,36 pulgadas), además de variaciones con seis niveles de ajuste. Incorpora bandeja plegable para laptop (resiste hasta 66 lbs), portavasos oculto y ruedas silenciosas en algunas versiones.

Diseñada para dormitorios, salas, estudios o patios, funciona como estación de trabajo móvil. Sus amplios reposabrazos incluso permiten compartir la jornada con mascotas.

En su portafolio también se destaca la referencia Muvi, una mesa portátil que integra el portátil directamente a la silla, permitiendo trabajar sin depender de un escritorio fijo. Funciona sobre silla, sofá o cama y puede utilizarse para oficina, gaming o actividades creativas.

Bound Mobiliario propone una nueva relación entre cuerpo y objeto. Una apuesta por soluciones ergonómicas que se adaptan a distintos cuerpos, oficios y formas de trabajar, transformando la productividad desde el bienestar real.

Para más información, puede visitarlos en su showroom en Bogotá, en la calle 99 # 7A–51, Oficina 206. También puede visitar su tienda en línea, tienda.bound.com.co, o su página de Instagram: @Bound.com.co.