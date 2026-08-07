Newsletter
Suscribirse
Newsletter
Suscribirse

¿No sabe por dónde empezar? Tres maneras de encontrar el estilo ideal para su espacio

Encontrar el estilo de un espacio no siempre implica seguir una tendencia. La clave está en observar cómo vivimos, qué objetos nos representan y qué atmósferas queremos construir. Le dejamos algunos elementos que le pueden funcionar para diseñar sus espacios.
  • Autor:
  • Revista AXXIS
  • /
  • /
  • Créditos imágenes:
  • Iván Ortiz. Producción: Natalí Barrero. Locación: Jamar.

Artículos destacados

Un restaurante en Santa Marta que reinterpreta la estética asiática desde la sobriedad

  • /

Elegir colores, materiales, muebles y objetos puede convertirse en una tarea abrumadora cuando existen infinitas referencias disponibles. Sin embargo, definir el estilo de un espacio no debería reducirse a escoger una etiqueta entre tantas opciones. Más que replicar una estética, se trata de reconocer aquello que nos gusta, entender cómo habitamos y convertir esas preferencias en una propuesta coherente. En AXXIS creamos tres espacios, cada uno con un diseño único y piezas precisas que pueden ayudarle a encontrar un lenguaje propio para su hogar.

Un diseño con intención y color

Una selección de piezas bien elegidas puede transformar por completo la personalidad de un espacio. Para llevar esta intención a sus ambientes, recomendamos las siguientes piezas: cuentas beige, de resina y cordón de yute; consola, referente Arizona; afiche vintage, Cuervo; en el espejo, escultura, titulada Arco Mármol Travertino; cuenco Cuentas, todo lo anterior disponible en Solero.

¿no sabe por dónde empezar? Tres maneras de encontrar el estilo ideal para su espacio
Fotografía: Iván Ortiz. Producción: Natalí Barrero.

Además, espejo naranja, referencia H-02; silla roja C-06, ambos de la marca Moba. Sobre la consola, lámpara Eclipse; en el piso, lámpara Lugna, ambas de Vintario. Tapete Libba, de Tejidos LAV.

Piezas verticales para un espacio sofisticado

Las piezas verticales pueden aportar elegancia, ritmo y una sensación de mayor amplitud a los interiores. Para incorporar esta idea al espacio, recomendamos las siguientes piezas.

¿no sabe por dónde empezar? Tres maneras de encontrar el estilo ideal para su espacio
Fotografía: Iván Ortiz. Producción: Natalí Barrero. Locación: Jamar.

Bifé, referencia Berlín; cuadro Black Formas; en el piso, figura denominada Plata Globo, todo lo anterior lo encuentra disponible en Jamar. Silla, Erti, de Quinta Edición; perchero Servero, disponible en Moblar; sobre el bifé, candelabro por tres, de Fabien Capello, todo lo anterior en el pop-up en Bogotá, de 902 Showroom. Tapete, referencia Castro, de Tejidos LAV.

Atemporal y con estilo

Los objetos atemporales tienen la capacidad de permanecer vigentes más allá de las tendencias, aportando elegancia y personalidad sin perder versatilidad. Materiales nobles, siluetas equilibradas y detalles elegidos permiten construir espacios que se sienten actuales y perduran en el tiempo. Las siguientes piezas son ideales para sumar identidad y color a la composición.

¿no sabe por dónde empezar? Tres maneras de encontrar el estilo ideal para su espacio
Fotografía: Iván Ortiz. Producción: Natalí Barrero.

La silla, referencia Escarabajo, de madera de roble nativo y acabado en poliuretano negro, es diseñada y desarrollada por Yoko. La luminaria de cerámica, pieza de tres cuerpos, que evoca las líneas del art déco, es de Carlos Saldarriaga. La mesa Atria; accesorio Centro de mesa, lo encuentra disponible en Jamar. El tapete Signature, es de Tejidos LAV

Comparte este artículo

Otros artículos

Este imponente Marriott en São Paulo es un ecosistema de experiencias

Más que un hotel, el W São Paulo (Brasil) es un ecosistema de experiencias: una torre que invita a vivir la ciudad desde el diseño, la gastronomía y la cultura.

Tres iniciativas en Medellín en las que el diseño es protagonista

Esta ciudad propone una visión del diseño como herramienta de inclusión, diálogo y construcción de futuro.

Elegancia clásica y una paleta audaz en esta iluminada cocina

Un arco de yeso acanalado se transforma en la antesala de esta cocina, donde los cajones de estilo clásico se combinan con tapetes que aportan color y textura.

Suscríbase a nuestro newsletter

Para recibir todo nuestro contenido

Suscribirse
Newsletter