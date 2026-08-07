Elegir colores, materiales, muebles y objetos puede convertirse en una tarea abrumadora cuando existen infinitas referencias disponibles. Sin embargo, definir el estilo de un espacio no debería reducirse a escoger una etiqueta entre tantas opciones. Más que replicar una estética, se trata de reconocer aquello que nos gusta, entender cómo habitamos y convertir esas preferencias en una propuesta coherente. En AXXIS creamos tres espacios, cada uno con un diseño único y piezas precisas que pueden ayudarle a encontrar un lenguaje propio para su hogar.

Un diseño con intención y color

Una selección de piezas bien elegidas puede transformar por completo la personalidad de un espacio. Para llevar esta intención a sus ambientes, recomendamos las siguientes piezas: cuentas beige, de resina y cordón de yute; consola, referente Arizona; afiche vintage, Cuervo; en el espejo, escultura, titulada Arco Mármol Travertino; cuenco Cuentas, todo lo anterior disponible en Solero.

Fotografía: Iván Ortiz. Producción: Natalí Barrero.

Además, espejo naranja, referencia H-02; silla roja C-06, ambos de la marca Moba. Sobre la consola, lámpara Eclipse; en el piso, lámpara Lugna, ambas de Vintario. Tapete Libba, de Tejidos LAV.

Piezas verticales para un espacio sofisticado

Las piezas verticales pueden aportar elegancia, ritmo y una sensación de mayor amplitud a los interiores. Para incorporar esta idea al espacio, recomendamos las siguientes piezas.

Fotografía: Iván Ortiz. Producción: Natalí Barrero. Locación: Jamar.

Bifé, referencia Berlín; cuadro Black Formas; en el piso, figura denominada Plata Globo, todo lo anterior lo encuentra disponible en Jamar. Silla, Erti, de Quinta Edición; perchero Servero, disponible en Moblar; sobre el bifé, candelabro por tres, de Fabien Capello, todo lo anterior en el pop-up en Bogotá, de 902 Showroom. Tapete, referencia Castro, de Tejidos LAV.

Atemporal y con estilo

Los objetos atemporales tienen la capacidad de permanecer vigentes más allá de las tendencias, aportando elegancia y personalidad sin perder versatilidad. Materiales nobles, siluetas equilibradas y detalles elegidos permiten construir espacios que se sienten actuales y perduran en el tiempo. Las siguientes piezas son ideales para sumar identidad y color a la composición.

Fotografía: Iván Ortiz. Producción: Natalí Barrero.

La silla, referencia Escarabajo, de madera de roble nativo y acabado en poliuretano negro, es diseñada y desarrollada por Yoko. La luminaria de cerámica, pieza de tres cuerpos, que evoca las líneas del art déco, es de Carlos Saldarriaga. La mesa Atria; accesorio Centro de mesa, lo encuentra disponible en Jamar. El tapete Signature, es de Tejidos LAV.