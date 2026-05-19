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El interiorismo es interesante por muchos motivos. Bien estudiado, podría ser casi una ciencia social que indaga por cómo viven y habitan las personas en diferentes momentos de la historia y en diversas latitudes. Lejos de ser un aspecto superficial de nuestra cotidianidad, responde a patrones culturales, climáticos, utilitarios y culinarios. Por eso se relaciona con muchas otras disciplinas, además de la más obvia: la arquitectura. El arte y la tecnología están presentes, pero también hay un vínculo aparentemente más inesperado, que tiene mucho que ver con la concepción de los interiores: el mundo de la moda textil.

Heimtextil Colombia 2026 revela cómo los textiles transforman la manera en que habitamos

Esa fue la idea con la que Messe Frankfurt creó la feria Heimtextil en los años sesenta, precisamente en Frankfurt (Alemania). En el nombre del evento está su definición: en alemán, heim significa ‘hogar’. La segunda parte de la palabra no necesita explicación.

Heimtextil Colombia 2026 revela cómo los textiles transforman la manera en que habitamos

Después de cinco décadas, Inexmoda —la empresa que organiza Colombiamoda y Colombiatex, entre otros eventos— trajo el formato de Heimtextil al país, que entre el 28 y el 30 de abril celebró su tercera edición en Plaza Mayor, en la ciudad de Medellín. Tiene sentido, pues aquí hay una poderosa industria textil, igual que un sector de arquitectura e interiorismo en constante crecimiento. Una muestra de esto es que el 22 % de la actividad comercial de esta edición vino de arquitectos y decoradores.

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En palabras de María Fernanda Galeano Rojo, secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, esta feria confirma que la ciudad “es epicentro de la industria de la moda y el diseño en el continente. Da orgullo ver a los emprendedores locales conectando con mercados de Asia, Europa y las Américas, reafirmando que nuestra ubicación estratégica y nuestro talento nos proyectan con fuerza ante el mundo”.

Heimtextil 2026

Heimtextil 2026 tuvo 4.300 asistentes —un incremento del 35 % con respecto a la edición pasada—, 1.672 compradores especializados —12 % más que en 2025— y 140 expositores de 11 países, entre estos la India, Italia, Pakistán, Turquía y China. La cuota internacional también vino por parte de los compradores, procedentes de mercados de México, Puerto Rico, República Dominicana, Ecuador y Perú. Así mismo, el evento dejó un impacto económico relevante para la ciudad, con un movimiento de 1,4 millones de dólares.

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“Esta feria demuestra que América Latina, y Colombia en particular, tiene las capacidades necesarias para competir con una oferta diferenciada, basada en identidad, sostenibilidad y sofisticación, en un mercado que exige cada vez más soluciones integrales”, afirma Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda.

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Más allá de la actividad comercial, en el marco de la feria también hubo lugar para la transmisión de conocimiento, las muestras artísticas, las exposiciones de diseño y las actividades culturales. Kitchen, por ejemplo, es un espacio dedicado a ofrecer experiencias gastronómicas a los asistentes.

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Tuvo una cocina funcional de la marca Ixina que varios chefs usaron y una gran mesa que se vestía con puestas en escena de decoración para cada evento, demostrando la importancia de la relación entre los textiles y la gastronomía.

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Esa cocina quedaba muy cerca de Creative Colombia, una exposición que hacen cada edición, donde el diseño nacional brilla por su calidad. Este año, la muestra estuvo a cargo de una alianza entre la compañía Corona y el estudio Diamantina & La Perla, que propuso cómo serían los espacios de la casa reimaginados.

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Igualmente, se aprovechó el hall entre pabellones para crear el Foro de Tendencias, compuesto por una serie de instalaciones que exploraban diversas aproximaciones de diseñadores colombianos con biomateriales. Otro espacio interesante fue el Set del Conocimiento, el escenario en el que se desarrolló la agenda académica, con conversatorios que involucraban a profesionales de distintos gremios. AXXIS participó en uno de estos conversatorios, en el que aportó las nociones de la revista en decoración y diseño para hablar de materiales y hospitalidad.

La oferta comercial fue muy variada, pero destacamos tres ofertas muy enfocadas en el descanso y que, a pesar de tener líneas fuertes para el hogar, centraron sus propuestas en sus líneas hoteleras.

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En primer lugar, Colchones ElDorado puso el foco en uno de los factores más determinantes de la experiencia hotelera: el descanso. Su línea especializada parte de una premisa clara: la cama es el centro de la percepción del huésped.

Con más de 69 años de trayectoria y el respaldo de Sealy —una de las principales marcas de Estados Unidos—, ElDorado articula tecnología, materiales de alto desempeño y soluciones a la medida que responden a distintos perfiles de usuario y estándares de hospitalidad. El resultado es una propuesta que dialoga con exigencias internacionales y que entiende el descanso como un componente estratégico en la construcción de valor para hoteles.

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Por otro lado, la participación de Distrihogar por tercer año consecutivo reivindicó su papel como empresa local. El espacio que creó esta compañía antioqueña, llamado Elixir, se concibió como un laboratorio de descanso, en el que la marca exploró la relación entre materialidad, bienestar y longevidad.

Su puesta en escena, de carácter minimalista, dirigió la atención hacia los materiales como punto de partida de una buena noche de sueño, tanto en contextos domésticos como hoteleros. “Algunas veces no se necesitan ruido blanco ni luces de colores para descansar, simplemente disponer de una buena cama”, explican sus voceros.

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Por su parte, Kamuchy —empresa con más de tres décadas de experiencia— reafirmó en Heimtextil el papel de la ropa de cama como un elemento central dentro del universo textil para el hogar y la hotelería. Su portafolio, dividido entre estas dos líneas, responde a criterios de calidad, confort y diseño que buscan elevar la experiencia del usuario en distintos contextos.

La marca se posiciona así como un proveedor clave en el país, capaz de traducir su conocimiento textil en soluciones que acompañan los momentos de descanso, tanto en espacios privados como en escenarios de hospitalidad.