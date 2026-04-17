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Entre el 28 y el 30 de abril de 2026, Plaza Mayor Medellín volverá a convertirse en un punto de encuentro para una conversación que viene creciendo en la región: el papel de los textiles en la manera en que habitamos, diseñamos y experimentamos los espacios. En su tercera edición, Heimtextil Colombia se consolida como una plataforma que conecta diseño, interiorismo, arquitectura y negocio contractual, en un momento en el que la hospitalidad atraviesa una transformación profunda.

Se acerca la tercera cita de Heimtextil Colombia

La escala del evento da cuenta de ese movimiento. Más de 4.000 asistentes y 120 expositores provenientes de más de 10 países participarán en una feria que ha encontrado en América Latina un terreno fértil para expandir sus redes y activar nuevas oportunidades. Sin embargo, el interés no se explica únicamente por las cifras, sino por el tipo de preguntas que atraviesan hoy a la industria.

Se acerca la tercera cita de Heimtextil Colombia

Durante años, los textiles ocuparon un lugar secundario dentro de los proyectos arquitectónicos y de interiorismo, asociados principalmente a la decoración o al acabado final. Hoy su rol se desplaza hacia el centro de la experiencia.

En hoteles, espacios comerciales y desarrollos inmobiliarios, las superficies blandas —cortinas, tapicerías, alfombras, revestimientos— participan activamente en la construcción de atmósferas, en el confort térmico y acústico, y en la percepción de calidad de un espacio.

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Este cambio está directamente ligado a la evolución del sector hotelero y del turismo en la región. A medida que crece la demanda por experiencias más sofisticadas y diferenciadas, los proyectos requieren soluciones integrales que articulen diseño, operación y sostenibilidad. En ese escenario, el textil deja de ser un insumo para convertirse en una herramienta estratégica.

Tres frentes de Heimtextil

Heimtextil Colombia entra en esa conversación desde tres frentes: negocio, conocimiento y experiencia. La feria funciona como un espacio de articulación entre diseñadores, marcas, proveedores y compradores institucionales, facilitando conexiones que responden a un mercado en expansión. Al mismo tiempo, propone una agenda que permite leer tendencias globales y aterrizarlas al contexto latinoamericano, donde las dinámicas del turismo, la hospitalidad y el desarrollo inmobiliario presentan condiciones particulares.

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Uno de los aspectos más relevantes es la manera en que el evento dialoga con el Sistema Moda. En los últimos años, varias marcas y diseñadores han comenzado a explorar su transición hacia el hogar y los espacios contract, ampliando su campo de acción más allá de la indumentaria. Este cruce abre nuevas posibilidades para la industria, en la que el lenguaje de la moda —materialidad, color, narrativa— encuentra aplicaciones en proyectos de interiorismo y arquitectura.

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La sostenibilidad también atraviesa esta evolución. Los desarrollos textiles incorporan cada vez más criterios relacionados con la durabilidad, la trazabilidad de los materiales y la eficiencia en el uso de recursos. En el contexto de la hospitalidad, estos factores se integran a decisiones que impactan tanto la operación como la experiencia del usuario.

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Más allá de la exhibición de productos, Heimtextil Colombia se posiciona como un espacio para entender hacia dónde se mueve la industria. La convergencia entre diseño aplicado, negocio contractual y hospitalidad plantea un escenario en el que los proyectos se conciben de manera más integral, con una atención creciente a los detalles que configuran la experiencia cotidiana.

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En ese tejido, los textiles aparecen como un elemento clave para leer el presente y proyectar el futuro del habitar en América Latina.

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