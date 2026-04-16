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La edición 2026 de la feria interzum bogota se articula con el concepto “Raíces del futuro: profesionalización, diseño y tecnología para una industria con propósito”, una declaración que sintetiza los desafíos y las oportunidades del sector.

Así se articula la industria de la madera en interzum bogota 2026 hacia modelos más responsables

La madera, entendida desde una perspectiva contemporánea, se vincula en este evento con la innovación, la trazabilidad y la economía circular, al tiempo que se aleja de las visiones tradicionales para insertarse en dinámicas productivas más responsables y competitivas.

Así se articula la industria de la madera en interzum bogota 2026 hacia modelos más responsables

La propuesta de interzum bogota

Es por esto por lo que los actores claves de esta cadena productiva se reunirán en Corferias (Bogotá), del 12 al 15 de mayo. En ese contexto, la feria se posiciona como un punto de convergencia para comprender hacia dónde evoluciona la industria en Latinoamérica y cómo esa transformación se debe integrar a una visión global.

Así se articula la industria de la madera en interzum bogota 2026 hacia modelos más responsables

Lejos de abordarse como un discurso aislado, la sostenibilidad atraviesa toda la propuesta de interzum bogota 2026. Desde la Zona de Construcción Sostenible hasta los contenidos académicos, el evento pone en evidencia cómo la industria puede integrar prácticas responsables en cada etapa de su cadena productiva.

Así se articula la industria de la madera en interzum bogota 2026 hacia modelos más responsables

En ese sentido, interzum bogota plantea una narrativa clara: la evolución de la industria no es opcional, por lo que se requieren espacios que acompañen ese proceso con herramientas concretas. Así, el evento se convierte en una plataforma que conecta conocimiento, tecnología y mercado.