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El diseño italiano ha construido su reputación global sobre una idea que va más allá de la forma: su capacidad para integrar cultura, industria y territorio en un mismo sistema. Hoy, esa tradición se reactualiza con un nuevo enfoque: la regeneración.

Italian Design Day: la conversación que está cambiando el diseño y su impacto en la industria

En la décima edición del Italian Design Day, celebrada en marzo de 2026, se propone precisamente esa discusión bajo el concepto RE-DESIGN: una invitación a repensar la manera en que se diseñan los objetos, pero también las ciudades y las relaciones que las atraviesan.

Italian Design Day: la conversación que está cambiando el diseño y su impacto en la industria

En el caso italiano, esta visión tiene un soporte concreto: sus ciudades. Estas no siguen modelos estáticos. Históricamente, la metrópoli italiana funciona como un laboratorio donde conviven la historia, la adaptación y la innovación, dando lugar a procesos de regeneración urbana que hoy se proyectan como referencia internacional.

Ese mismo enfoque se traslada al diseño de producto. La atención al ciclo de vida, el uso de materiales reciclados y la incorporación de principios de economía circular definen buena parte de la producción contemporánea italiana, en la que la sostenibilidad deja de ser un discurso para convertirse en un criterio operativo.

Italian Design Day: la conversación que está cambiando el diseño y su impacto en la industria

Sin embargo, esta conversación no ocurre en abstracto, pues se traduce directamente en el mercado, sobre todo en países como Colombia, donde el sector del mobiliario y el diseño interior muestra un crecimiento sostenido.

La intención de Italian Design Day

En 2025, las importaciones colombianas de muebles y productos de decoración alcanzaron los 479 millones de dólares, con un incremento del 11 % frente al año anterior. En ese escenario, Italia se posiciona como el cuarto proveedor, con exportaciones por 12,25 millones de dólares y un crecimiento del 21 %, destacándose en segmentos de alto valor agregado asociados al diseño y la calidad.

Italian Design Day: la conversación que está cambiando el diseño y su impacto en la industria

Mientras los grandes volúmenes continúan dominados por proveedores asiáticos, el diseño italiano encuentra su espacio en categorías especializadas: mobiliario para hogar y oficina, piezas para sentarse, soluciones profesionales y productos que incorporan innovación material y técnica.

Este posicionamiento responde a una transformación en la demanda. En Colombia, se observa un interés creciente por productos diferenciados, sostenibles y con mayor carga conceptual, impulsado por el desarrollo de proyectos arquitectónicos y por la expansión de sectores como el hotelero, el residencial y el comercial.

Italian Design Day: la conversación que está cambiando el diseño y su impacto en la industria

En ese cruce entre industria, ciudad y mercado, el Italian Design Day funciona como una plataforma de conexión. Más que una celebración, se plantea como un espacio de intercambio en el que el diseño se entiende como herramienta estratégica: capaz de articular procesos productivos, generar valor económico y aportar a la construcción de entornos más sostenibles.

Italian Design Day: la conversación que está cambiando el diseño y su impacto en la industria

Así, el diseño italiano no se limita a exportar objetos, sino que es una manera de pensar. Una que, en contextos como el colombiano, encuentra cada vez más puntos de contacto. Un buen ejemplo es la exposición “Carissimo Pinocchio”, organizada por el ADI Design Museum, de Milán (Italia), que estará abierta al público en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana.

Italian Design Day: la conversación que está cambiando el diseño y su impacto en la industria

En esta muestra se pretende reinterpretar a Pinocho desde el diseño contemporáneo al celebrar los 140 años de la obra de Carlo Collodi y evidenciar la capacidad del diseño italiano para conectar cultura, industria e innovación.