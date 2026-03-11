Hay objetos que funcionan como un relato material y la nueva colección de la firma Tonal es ejemplo de ello. El Archivo 01 es una serie de piezas que se lee a través de sus texturas, colores y procedencias.

Una colección de objetos funcionales que conecta oficios, territorio y color

Esta línea la desarrollaron los arquitectos Juan Andrés Pérez (de JAP Arquitectura) y Ernesto Lafaurie (de Colette Studio), en diálogo con artesanos de varias regiones del país. Se trata de una investigación sobre cómo los materiales y las técnicas tradicionales se pueden proyectar hacia nuevas narrativas.

Detalles del diseño de los objetos

Uno de los sellos más contundentes del lanzamiento es su audaz exploración del color y la materia. Inspirada en el concepto de colorblock, la serie introduce una paleta vibrante, como el amarillo mango, rosa curuba y verde feijoa. “Estos tonos vivos hacen que la colección resalte en todas sus composiciones”, comenta Pérez.

Esta característica se complementa con la cerámica y la madera flor morado, trabajadas a mano; la fibra de bejuco proveniente de Mitú (Vaupés); el mimbre de Quimbaya (Quindío), y metal y plástico reciclado, transformado en Bogotá.

“Trabajar con materiales del territorio colombiano siempre es fascinante, ya que es como llevar una pieza cargada de historia”, manifiesta el arquitecto Pérez. La línea, hecha para hogares, hoteles o restaurantes, se compone de lámparas de techo y mesa, espejos, apliques de pared, butacos, mesa y sillas de comedor.

Además, el Archivo 01 se define por su minimalismo, marcado por volúmenes puros y formas redondeadas; en cada pieza se explora el equilibrio entre masa y ligereza, lo que genera una sensación de calma, orden y atemporalidad.

Con cinco años de trayectoria, Tonal ha expandido su universo a lo largo y ancho del país. En esta colección se materializa dicho recorrido, ya que cada objeto es un puente entre oficios y memoria, además de ser una mirada contemporánea del diseño.