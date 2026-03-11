Newsletter
Suscribirse
Newsletter
Suscribirse

Una colección de objetos funcionales que conecta oficios, territorio y color

En esta colección se reúnen saberes artesanales y exploración cromática para proponer piezas con un lenguaje contemporáneo profundamente colombiano.
  • Autor:
  • Natalia Pedraza Salamanca, periodista de AXXIS
  • /
  • /
  • Créditos imágenes:
  • Espacio Crudo, cortesía Tonal

Artículos destacados

La arquitectura china viene del futuro y estos son cuatro ejemplos

  • /

Diez casas pensadas para refugiarse de la nieve

  • /

Hay objetos que funcionan como un relato material y la nueva colección de la firma Tonal es ejemplo de ello. El Archivo 01 es una serie de piezas que se lee a través de sus texturas, colores y procedencias. 

Una colección de objetos funcionales que conecta oficios, territorio y color
Una colección de objetos funcionales que conecta oficios, territorio y color

Esta línea la desarrollaron los arquitectos Juan Andrés Pérez (de JAP Arquitectura) y Ernesto Lafaurie (de Colette Studio), en diálogo con artesanos de varias regiones del país. Se trata de una investigación sobre cómo los materiales y las técnicas tradicionales se pueden proyectar hacia nuevas narrativas.

Una colección de objetos funcionales que conecta oficios, territorio y color
Una colección de objetos funcionales que conecta oficios, territorio y color

Detalles del diseño de los objetos

Una colección de objetos funcionales que conecta oficios, territorio y color
Una colección de objetos funcionales que conecta oficios, territorio y color

Uno de los sellos más contundentes del lanzamiento es su audaz exploración del color y la materia. Inspirada en el concepto de colorblock, la serie introduce una paleta vibrante, como el amarillo mango, rosa curuba y verde feijoa. “Estos tonos vivos hacen que la colección resalte en todas sus composiciones”, comenta Pérez. 

Una colección de objetos funcionales que conecta oficios, territorio y color
Una colección de objetos funcionales que conecta oficios, territorio y color

Esta característica se complementa con la cerámica y la madera flor morado, trabajadas a mano; la fibra de bejuco proveniente de Mitú (Vaupés); el mimbre de Quimbaya (Quindío), y metal y plástico reciclado, transformado en Bogotá. 

Una colección de objetos funcionales que conecta oficios, territorio y color
Una colección de objetos funcionales que conecta oficios, territorio y color

“Trabajar con materiales del territorio colombiano siempre es fascinante, ya que es como llevar una pieza cargada de historia”, manifiesta el arquitecto Pérez. La línea, hecha para hogares, hoteles o restaurantes, se compone de lámparas de techo y mesa, espejos, apliques de pared, butacos, mesa y sillas de comedor.

Una colección de objetos funcionales que conecta oficios, territorio y color
Una colección de objetos funcionales que conecta oficios, territorio y color

Además, el Archivo 01 se define por su minimalismo, marcado por volúmenes puros y formas redondeadas; en cada pieza se explora el equilibrio entre masa y ligereza, lo que genera una sensación de calma, orden y atemporalidad. 

Una colección de objetos funcionales que conecta oficios, territorio y color
Una colección de objetos funcionales que conecta oficios, territorio y color

Con cinco años de trayectoria, Tonal ha expandido su universo a lo largo y ancho del país. En esta colección se materializa dicho recorrido, ya que cada objeto es un puente entre oficios y memoria, además de ser una mirada contemporánea del diseño.

Comparte este artículo

Otros artículos

Así es el diseño imponente de la Chevrolet Tahoe 2025

La nueva Chevrolet Tahoe Z71 redefine el concepto de SUV premium con un diseño imponente, tecnología de punta y desempeño todoterreno. Su llegada a Colombia marca una nueva era para la marca, respaldada por la renovación de Autoshop Chía.

Esta cocina negra es el punto focal de la casa y tiene dos islas

Esta cocina se convierte en un módulo negro en medio de un espacio blanco y abierto. Las vetas del mármol resaltan diversas áreas del trabajo.

Un pabellón hecho para disfrutar del vino y el paisaje

Suscríbase a nuestro newsletter

Para recibir todo nuestro contenido

Nombres
Correo electrónico
Suscribirse
Newsletter