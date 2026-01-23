El top de los mejores objetos que suman carácter, sentido y experiencia

En esta época del año, ciertos objetos revelan algo más que su función: hablan del oficio detrás de su forma, de los materiales que los componen y de las historias que los originan. No son “regalos” en el sentido tradicional, sino piezas que suman carácter a los espacios, que transforman la luz, el sonido o el tacto, y que celebran la sensibilidad de quienes los crean.

En este especial transitamos por objetos que nacen de manos expertas —joyeros que transforman las esmeraldas, diseñadores que tallan la madera, artesanos que moldean la luz y artistas que llevan el tejido a nuevas dimensiones— para descubrir cómo cada pieza se puede convertir en una experiencia, un gesto íntimo o una pequeña obra que acompaña el día a día. Más que sugerencias, son hallazgos que invitan a una mirada diferente y que hacen del diseño un lenguaje para celebrar.

Diseños singulares

Joyería Liévano escoge meticulosamente cada esmeralda para crear sus joyas de diseño único. “Esta piedra preciosa, formada hace millones de años en las montañas de Colombia, ha sido admirada desde épocas prehispánicas y, además, alegra a quienes tienen la oportunidad de lucirla”, afirman desde la compañía.

otografía: Cortesía Joyería Liévano.

Estos tesoros colombianos, plasmados en joyas y pendientes de diseños singulares y exclusivos, y elaborados cuidadosamente por artesanos colombianos, están disponibles en su sede en Hacienda Santa Bárbara. Bogotá.

Escultural y liviana

Fotografía: Cortesía @solero.studio.

Esta mesa auxiliar, llamada Raphael y diseñada por la firma colombiana Solero, está hecha en madera flor morado. Su forma permite que se adapte cómodamente al sofá para acompañar todas las actividades de su usuario. “Es ideal para cualquier espacio y para trabajar en casa”, asegura Carmen Juliana García, gerente general de la compañía.

Sonido cinematográfico

Con tecnología de transductores de última generación, la Sonos Arc Ultra propone un salto sensorial: lleva al oyente a una dimensión sonora donde los graves adquieren cuerpo y el audio espacial Dolby Atmos despliega una escena envolvente. Su presencia, elegante y discreta, se integra con naturalidad en los espacios domésticos y dialoga bien con televisores de gran tamaño.

Fotografía: Cortesía Sonos.

Pensada para acercar la experiencia cinematográfica al hogar, esta barra de sonido estrena una arquitectura acústica renovada, diseñada para sumergir al usuario en películas, series y música. Uno de sus mayores avances está en la optimización de diálogos impulsada por inteligencia artificial: la Arc Ultra identifica y realza las voces en tiempo real, al tiempo que mantiene intacta la riqueza sonora característica de la marca.

Fotografía: Cortesía Sonos.

En equilibrio

La silla Dolmen, de la firma colombiana Moblar —fundada por los diseñadores industriales Maurizio Cian y Carlos Saldarriaga—, encuentra un referente en las sillas de tres patas de Afra y Tobia Scarpa, arquitectos y diseñadores italianos.

otografía: Cortesía Moblar.

Hecha en nogal cafetero, uno de los principales retos para el tándem creativo fue lograr una estructura estable, novedosa y con la estética de la marca, “que se caracteriza por combinar formas geométricas depuradas con materiales nobles y una sensibilidad artesanal. Nuestras piezas transmiten calidez y belleza perdurable a través de texturas cuidadas y líneas simples, que reflejan un enfoque hacia el diseño funcional”, manifiesta Carlos.

Papel, arquitectura y luz

Monumentos, la nueva colección de la firma Plié —fundada por la diseñadora de interiores María José Acosta—, está inspirada en la volumetría de la arquitectura y el juego constante entre la luz y la sombra, la claridad natural del día y la luz artificial de la noche.

tografía: Jacobo Castro/Duck Sessions, cortesía Plié.

“Las lámparas de esta serie buscan trasladar el lenguaje de la arquitectura exterior al interior del hogar. A través del papel, la geometría y la luz, Monumentos transforma los espacios, creando nuevas atmósferas y matices que evolucionan a lo largo del día”, explica María José. Esta línea invita a mirar la iluminación como un material arquitectónico en sí mismo.

tografía: Jacobo Castro/Duck Sessions, cortesía Plié.

“Todas las lámparas de esta colección llevan el nombre de una edificación arquitectónica. Por ejemplo, la de mesa se llama Fortaleza, elemento que generalmente forma parte de un castillo, y tiene un diámetro de 25 centímetros por 25 centímetros de alto”.

Historia, memoria y función

Esta pieza de la firma De La Rocha Design “está inspirada en el ritual que sucede en silencio, en los patios de secado donde se elaboran las hojas de fique y piña en Barichara (Santander) y que dan vida a nuestras lámparas Nube. A ese lugar lo llamo El Caney: una palabra que evoca las estructuras arquitectónicas ancestrales donde se secan las hojas de tabaco desde hace generaciones”, dice la arquitecta María Isabel de la Rocha, fundadora de la marca.

Fotografía: Cortesía De La Rocha Design.

Este diseño de María Isabel capta el origen de las tradicionales hojas de fique y piña para convertirlo en un objeto. “El Caney —como llama a esta luminaria— está elaborada en corteza de madera natural y hojas de fique, seleccionadas una por una, acompañadas por delicados apliques de bronce natural que realzan su belleza. La luz no solo ilumina, sino que se cuela entre las fibras, creando un efecto cálido y con textura.

Fotografía: Cortesía De La Rocha Design.

La arquitecta explica que ha sido un arduo camino de creación, ajustes y contemplación para lograr esta lámpara, que “es un homenaje a los oficios, a la arquitectura y a la magia de transformar procesos invisibles en piezas que perduran en el tiempo”.

Esculturas orgánicas

“Estas nuevas piezas escultóricas nacen de mi deseo de llevar el tapiz más allá de la bidimensionalidad, explorando cómo el tejido se puede manifestar en volúmenes, pliegues y cuerpos”, comenta la artista textil Vanessa Valero, fundadora de Studio Vanessa Valero.

Fotografía: Cortesía Vanessa Valero.

En esta propuesta, las formas abstractas dialogan con la profunda investigación que caracteriza los dibujos de Valero, donde “la biología, la física y lo microscópico han guiado mi mirada hacia estructuras invisibles, orgánicas y fluctuantes”. Estas suaves esculturas son ensayos táctiles que buscan conversar con el espacio.

Fotografía: Cortesía Vanessa Valero.

Ligera potencia

La compañía Apple presentó el nuevo iPhone Air, el equipo más delgado de la marca —5,6 mm de grosor—, pero con un rendimiento comparable a los modelos pro. Diseñado en titanio, ligero y a la vez resistente, tiene una arquitectura interna que le permite ofrecer las más recientes funcionalidades de la firma.

Fotografía: Cortesía Apple.

Su parte posterior está protegida con Ceramic Shield, mientras la frontal utiliza Ceramic Shield 2, tres veces más resistente a los rayones. Además, está equipado con una pantalla Super Retina XDR de 6,5 pulgadas y es el modelo con el mayor número de chips diseñados por Apple —A19 Pro, N1 y C1X—, lo que se traduce en mejor eficiencia energética.

Fotografía: Cortesía Apple.

Una de sus características más interesantes es que los usuarios ya no necesitan girar el teléfono para tomar una selfie en modo horizontal; ahora las pueden hacer —sea foto o video— sosteniéndolo en forma vertical. En cuanto a colores, viene en negro espacial, blanco nube, color oro claro y azul cielo.

La belleza de lo imperfecto

Troya es el nuevo lanzamiento de la firma CarmWorks Studio, fundada por el diseñador industrial bogotano Camilo A. R. Márquez. Esta escalera, con una presencia visual muy fuerte, no solo comunica a través de su función sino de su simbolismo.

Fotografía: Cortesía CarmWorks.

“Está inspirada en las escaleras usadas en los asedios a ciudades en la antigüedad. Mi intención constante es crear piezas que sean reminiscencias de edades pasadas, de vestigios y ruinas de civilizaciones; que hablen de nuestro inevitable paso hacia la nada, discurrido por la imperfección”, señala el diseñador bogotano.

Fotografía: Cortesía CarmWorks.

Márquez juega con lo imperfecto, con la aceptación de las cualidades y los defectos, ejercicio que plasma en el uso del fuego para darle el acabado a la madera, por medio de la técnica japonesa de yakisugi.

Partir de la esencia

Fotografía: Cortesía Zientte.

El fuego sagrado de la diosa Vesta, guardiana del hogar y símbolo de la presencia eterna, inspira la nueva colección de la compañía colombiana Zientte, diseñada por Sergio Vergara, que está compuesta por piezas que invitan al recogimiento y la contemplación consciente de los ambientes.

Fotografía: Cortesía Zientte.

La colección Vesta es una evocación de lo íntimo, lo ritual y lo eterno. Su forma nace de la silueta del perchero Matt —también creación de Vergara—, donde la maestría de la ebanistería es evidente y la calidez es dada por la madera de roble flor morado con un acabado Dark Oak. Este diseño busca ser un homenaje al esencialismo que transforma los espacios.