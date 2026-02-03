Suscribirse
Tres propuestas creativas y juguetonas del diseño industrial colombiano

Color, forma y texturas. Estas piezas de diseño son coloridas y divertidas.
En ocasiones, el diseño industrial no se limita a lo funcional. Aquí también hay una oportunidad para sus creadores de dejar que la imaginación vuele. Esta selección destaca objetos de diseño que se inspiran en lo lúdico, lo colorido y lo pop.

Lámpara en papel de fibra de piña

Las lámparas de De La Rocha Design nacen del interés de la firma por explorar lugares de Colombia en donde las tradiciones artesanales se mantienen intactas. “Cuatro hojas de papel de fibra de piña componen la lámpara. Cada una de ellas lleva un tratamiento especial para que su forma permanezca intacta y tenga estabilidad –además de resistencia a la deformación y a la rotura–”. La firma ofrece dos tamaños para esta caperuza: 60 x 60 cm y 30 x 30 cm. 

Lámparas de la rocha design
Crédito de la foto: cortesía De La Rocha Design.

Para su estructura se valen del bronce, torneado a mano, pulido y acabado con una laca transparente. Esto “para que el color amarillo vivo del material natural permanezca en el tiempo”. Si la persona lo desea, puede optar por metal con pintura en negro mate. 

Lámparas de la rocha design
Crédito de la foto: cortesía De La Rocha Design.

Estas dos luminarias, que parecen suspendidas como una nube en los espacios gracias a su aspecto liviano, proporcionan una luz tenue y cálida que da a los ambientes “una sensación acogedora, íntima y tranquila”.

Lámparas de la rocha design
Crédito de la foto: cortesía De La Rocha Design.

Lea el articulo completo aquí.

Piezas de ajedrez inspiradas en sillas

Furnichess, es el primer proyecto de Not A Chair, estudio bogotano fundado por la diseñadora de mobiliario Daniela Duarte Arango. Esta obra es es la materialización de su filosofía: un ajedrez en el que cada ficha es una silla, transformando la jerarquía del juego en una composición tridimensional con carácter estético.

Tres propuestas creativas y juguetonas del diseño industrial colombiano
Crédito de las foto: Simón Zapata, dirección de arte Gabriela Mejía, cortesía Not A Chair.

Duarte comenzó con prototipos en 3D, pero detectó que el proyecto necesitaba una materialidad distinta. Tras diversas pruebas, encontró en la resina el material ideal para otorgar solidez y detalle a las piezas, logrando una presencia escultórica con un acabado táctil definido

Tres propuestas creativas y juguetonas del diseño industrial colombiano
Crédito de las foto: Simón Zapata, dirección de arte Gabriela Mejía, cortesía Not A Chair.

El tablero está tejido en punto, un material poco convencional en el mundo del ajedrez pero que añade calidez y textura al conjunto. Más allá de su función lúdica, las piezas que componen Furnichess están diseñadas para espacios interiores, donde pueden habitar como objetos de conversación y contemplación. Dirigido a coleccionistas, diseñadores y amantes del arte, esta propuesta reta la percepción convencional del mobiliario y genera nuevas interacciones con su entorno.

Tres propuestas creativas y juguetonas del diseño industrial colombiano
Crédito de las foto: Simón Zapata, dirección de arte Gabriela Mejía, cortesía Not A Chair.

Lea el articulo completo aquí.

Luminarias en forma de nube

El objetivo del estudio La Bestial es contar una historia con cada diseño, conectarse con las personas y, ante todo, disfrutar de su pasión. “No tenemos un concepto, línea o estilo. Simplemente, queremos expresarnos por medio del material”, comenta Luis Bernal, fundador de la firma.

Tres propuestas creativas y juguetonas del diseño industrial colombiano
Crédito de la foto: Camilo Logreira, cortesía La Bestial.

Su proyecto más retador en términos técnicos fue la realización de una serie de luminarias para la oficina en Medellín de una reconocida cantante de reguetón, proyecto en el que contaron con la colaboración de la firma Laboratorio Inmobiliario. 

Tres propuestas creativas y juguetonas del diseño industrial colombiano
Crédito de la foto: Camilo Logreira, cortesía La Bestial.

Estudiar a la artista fue el comienzo del proceso creativo para este proyecto. Luis explica que al imaginar cómo sería una buena fiesta con su música, visualizó un atardecer en las murallas de Cartagena. “Pensé en esos tonos azules que pasan a rosa y naranja en la tarde, y quise eso: un atardecer”, puntualiza.

Tres propuestas creativas y juguetonas del diseño industrial colombiano
Crédito de la foto: Camilo Logreira, cortesía La Bestial.

Lea el articulo completo aquí.

