No se pierda artbo: un circuito de arte y diseño para vivir bogotá este fin de semana

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Desde el 16 de abril, Bogotá volvió a activar uno de sus circuitos culturales más dinámicos: Fin de Semana ARTBO, una iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá que, desde hace diez años, busca acercar el arte contemporáneo a nuevos públicos y consolidar la ciudad como un epicentro cultural en la región.

Durante cuatro días la capital se transforma en una red de espacios abiertos donde el arte se experimenta sin barreras. Galerías, museos, instituciones, espacios autogestionados, librerías y propuestas de diseño de autor abren sus puertas con programación extendida y acceso gratuito, invitando a recorrer ocho circuitos que dibujan un mapa expandido del arte en Bogotá.

Ocho circuitos para recorrer ARTBO

La edición 2026 amplía su alcance territorial con la incorporación del circuito Kennedy, una apuesta por descentralizar la oferta cultural y reconocer la producción artística de nuevas localidades. Este se suma a los recorridos tradicionales: Centro Histórico, Macarena, Teusaquillo, Chapinero, San Felipe, Nogal y Chicó.

Crédito de la foto: Steve a Johnson, Unsplash

Cada circuito propone una lectura distinta de la escena contemporánea. En el Centro Histórico conviven espacios emblemáticos como Cinemateca de Bogotá o Museo de Arte Miguel Urrutia – MAMU, mientras que en San Felipe —uno de los distritos creativos más activos— se concentran galerías emergentes y proyectos independientes. Por su parte, Macarena articula instituciones como el Museo de Arte Moderno de Bogotá con espacios experimentales y librerías especializadas, ampliando las formas de circulación del arte.

Además de las visitas a los espacios, Fin de Semana ARTBO integra dos secciones que enriquecen la experiencia. Encuentro Editorial reúne proyectos donde el libro se convierte en soporte artístico, explorando cruces entre diseño, gráfica y pensamiento contemporáneo. Por otro lado, Conversaciones abre un espacio para el diálogo, con charlas y debates que abordan los procesos, tensiones y perspectivas del arte actual.

Estas iniciativas no solo complementan la programación, sino que refuerzan el carácter pedagógico del evento: entender el arte más allá de la contemplación, como un campo de ideas en constante construcción.

Bus ARTBO

Uno de los grandes aciertos de esta edición es la expansión del sistema de movilidad gratuito. El Bus ARTBO conecta los ocho circuitos a través de 20 paradas estratégicas, permitiendo a los visitantes diseñar su propio recorrido sin preocuparse por la logística.

El funcionamiento es simple: ubicar la parada más cercana, explorar a pie los espacios del sector y continuar hacia el siguiente circuito. Además, el sistema incluye conexiones especiales —como la ruta desde Atrio hacia Kennedy o desde El Polo hacia el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá— que facilitan el acceso a zonas clave.

Crédito de la foto: Random Institute, Unsplash.

Esta infraestructura no solo optimiza el recorrido, sino que redefine la manera de habitar la ciudad: el tránsito entre barrios se convierte en una experiencia cultural en sí misma.

Programarse para recorrer

Jueves 16 y viernes 17 de abril: 2:00 p. m. a 8:00 p. m.

Sábado 18 de abril: 12:00 m. a 8:00 p. m.

Domingo 19 de abril: 12:00 m. a 6:00 p. m.

En conjunto, Fin de Semana ARTBO propone redescubrir Bogotá desde el arte, a transitarla con otros ritmos y a conectar con las múltiples narrativas que la atraviesan.