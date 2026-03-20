En el golf, como en la arquitectura o el diseño, cada gesto importa. Este deporte es precisión, estrategia y visión a largo plazo. Bajo esa lógica se construyó la segunda edición de la Copa Mario Hernández, que del 13 al 22 de marzo de 2026 convirtió al Carmel Club Campestre en un escenario donde esta disciplina trasciende su propia práctica.

La Copa Mario Hernández introduce la movilidad eléctrica en una apuesta por el lujo sostenible

Con 400 golfistas en juego —320 amateurs y 80 profesionales— y más de 1.500 asistentes, el torneo se consolidó como uno de los encuentros más relevantes del calendario nacional. Sin embargo, en esta edición introdujo un nuevo componente que redefine su narrativa y experiencia, se trata de la alianza con Deepal, marca premium de vehículos que participó como patrocinador oficial.

La Copa Mario Hernández introduce la movilidad eléctrica en una apuesta por el lujo sostenible

La incorporación de movilidad electrificada introdujo un componente de innovación en un entorno históricamente asociado al lujo y la precisión. Deepal es actualmente la única marca en Colombia que ofrece tecnología híbrida enchufable de rango extendido (REEV – Range Extended Electric Vehicle), una solución que combina conducción eléctrica predominante con autonomía ampliada para trayectos largos.

La Copa Mario Hernández introduce la movilidad eléctrica en una apuesta por el lujo sostenible

Una lógica que, en esencia, dialoga con los principios de este deporte. “El golf es precisión y estrategia, esa misma filosofía define nuestra propuesta de movilidad inteligente: tecnología eficiente, silenciosa y adaptada a la realidad colombiana”, señaló Juan Carlos López, gerente general de Deepal y Changan en Colombia. En ambos casos, se trata de anticipar el movimiento, de entender el contexto y de ejecutar con exactitud.

La Copa Mario Hernández introduce la movilidad eléctrica en una apuesta por el lujo sostenible

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Por otro lado, uno de los momentos más significativos fue el ProAm del 19 de marzo, una jornada donde 120 jugadores compartieron el campo en un formato que privilegió tanto la competencia como la conexión. Entre ellos estuvo Lorenzo Hernández, director creativo de Mario Hernández, reforzando la idea de que este encuentro es también un espacio cultural y empresarial.

La Copa Mario Hernández introduce la movilidad eléctrica en una apuesta por el lujo sostenible

“Desde su creación, este torneo que hoy es la Copa Mario Hernández ha reunido a grandes referentes del golf nacional e internacional como Manuel Villegas —hermano del reconocido Camilo Villegas—, Ricardo “Pipo” Celia y Nicolás Echavarría, así como otras figuras que han marcado la historia reciente del golf en Colombia. En este año nos honró contar nuevamente con talentos de alto nivel. Para nosotros esta Copa es la consolidación de nuestro compromiso con el deporte”, sostuvo Mario Hernández.

La Copa Mario Hernández introduce la movilidad eléctrica en una apuesta por el lujo sostenible

Con esta propuesta se revela una tendencia más amplia: el lujo se mueve, se adapta y evoluciona. La Copa Mario Hernández plantea una inédita manera de habitar estos espacios, una sinergia entre la innovación, la tecnología y el deporte, incorporando a la tradición una nueva forma de cambio.