En la vida todo empieza con una elección, por ejemplo, cómo moverse, dónde quedarse, qué regalar, qué comer y con qué rodearse. En este Bazar AXXIS, cada marca seleccionada comparte una visión clara del presente: innovación consciente, diseño con propósito y una relación más profunda con el entorno.

Disfrute este recorrido por objetos y espacios que transforman lo cotidiano en experiencia.

Fuerza y elegancia

El Salón del Automóvil de Bogotá fue el escenario elegido para presentar el nuevo Audi Q5 Sportback. Su diseño, progresivo y renovado, tiene una parrilla Singleframe más amplia, faros LED Plus con función Matrix de última generación, firma lumínica seleccionable y rines deportivos de 20”, con nuevos diseños Audi Sport “twist” de cinco radios dobles, que refuerzan su carácter premium.

Una selección de diseño, movilidad y experiencias que definen el presente

Por primera vez, el lanzamiento incluye una motorización Mild Hybrid Plus, así como un look más moderno, espacioso y dinámico que reduce el consumo y mejora la aceleración con 201 hp y un torque máximo de 340Nm —su transmisión es S-tronic de siete velocidades—.

El verdadero valor

Una selección de diseño, movilidad y experiencias que definen el presente

Estos aretes en oro amarillo son un detalle pensado para alguien que inspira belleza en cada gesto. Su diseño, delicado y lleno de encanto, “refleja la dulzura y la luz que aporta esa persona especial, convirtiéndose en una forma de recordarle lo valiosa que es”, comentan desde la compañía. Disponibles en Kevin’s Joyeros.

Piedra sobre piedra

A tan solo unos metros del río Cauca, de las montañas del área rural de Santa Fe de Antioquia, brota el Hotel Arde la Selva. Los árboles, el clima y la piedra consolidan la propuesta de diseño, ejecutada por el equipo de Visible Design, encabezado por la arquitecta Isabella Yibirín Uribe.

En este proyecto —compuesto por 21 habitaciones, además de la casa original restaurada— mezclaron hospitalidad, paisaje y memoria rural.

Una selección de diseño, movilidad y experiencias que definen el presente

En las dos piscinas, los pisos, algunos muros y fachadas se reafirma la importancia de la piedra, provista por la empresa colombiana MeUp. Utilizaron pocos materiales, pero con una fuerte carga expresiva, que producen superficies rugosas que absorben la luz y envejecen con dignidad, entre los que se destaca la piedra muñeca, empleada en un formato especial de 15 × 15 cm, desarrollado exclusivamente para esta obra. Otro elemento relevante es la piedra perlato, traída desde Montería, cuya textura y color refuerzan la identidad cálida del conjunto.

Desde MeUp, la piedra natural se entiende como una experiencia sensorial y consciente. No se trata únicamente de revestir superficies, sino de permitir que el material hable, que cuente su origen y aporte atmósferas distintas: frescura, calidez y silencio. Cada piedra —mármol, travertino y arenisca— posee un lenguaje propio, capaz de transformar la manera de habitar un espacio.

Territorio, cocina y precisión

Cascajal propone un lenguaje que toma forma a partir de un territorio vivo. Es por esto por lo que cada temporada abre una nueva conversación con el país: sus alturas, costas, climas y manos que cultivan, pescan y recolectan.

Con esa premisa, el restaurante presenta sus nuevos menús a la carta y degustación, una lectura actual del paisaje colombiano guiada por la técnica del chef colombofrancés Andrés Fernandes León, quien mezcla la escuela europea y la memoria colombiana.

Una selección de diseño, movilidad y experiencias que definen el presente

Cada producto llega con su propio contexto: variedades que crecen en alturas distintas, especies amazónicas que requieren manejo preciso, ingredientes de pesca responsable y cultivos que dependen del clima y de quienes los trabajan.

La propuesta a la carta permite recorrer esta temporada desde lecturas más directas, mientras que el menú degustación traza un camino completo que articula técnica, memoria y territorio. Calle 65 # 2-85, segundo piso, Bogotá.

Celebrar la personalidad

Una selección de diseño, movilidad y experiencias que definen el presente

Las gafas de sol Versace VE2290 combinan sofisticación con un sutil espíritu festivo. Elaboradas con materiales premium y acabados inspirados en la alta costura, su estilo eleva cualquier look y, además, se convierten en el regalo ideal para quienes aprecian el diseño y la calidad. Disponibles en todas las tiendas Sunglass Hut del país, compañía que también tiene marcas como Jimmy Choo, Swarovski y Burberry.

Libertad y poder

Mazda de Colombia anuncia la llegada al país de la nueva Mazda CX-60 híbrida enchufable (PHEV), un vehículo con el que la marca busca redefinir la experiencia de conducción híbrida. Con su tecnología e-Skyactiv PHEV, esta SUV no solo quiere establecer un nuevo estándar de potencia y eficiencia para un manejo deportivo, sino que ofrece tranquilidad y versatilidad, con el objetivo de eliminar la ansiedad y las preocupaciones por la autonomía.

Su motor eléctrico impulsa y, al mismo tiempo, el de gasolina respalda permanentemente, lo que les permite a los conductores disfrutar experiencias al volante sin estrés y de una muy alta respuesta dinámica. Además, replantea la conexión entre piloto y vehículo gracias a su sistema de reconocimiento facial, que utiliza dos cámaras en la pantalla central para identificar al conductor, calculando y ajustando automáticamente más de 250 configuraciones personalizadas, según sus preferencias.



