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La innovación puede encontrarse en muchos lugares, por ejemplo, en un reloj que desafía los límites de la ingeniería, en una pieza de mobiliario diseñada para el descanso, en una experiencia gastronómica cuidadosamente construida o en una marca que transforma materiales tradicionales en propuestas contemporáneas. En esta edición de Bazar AXXIS reunimos una selección de novedades que destacan por su creatividad, calidad y capacidad para enriquecer la vida cotidiana.

Dominar la innovación

El modelo Black Bay Ceramic, de Tudor, ha sido un símbolo de la pericia técnica de la marca desde su lanzamiento, en 2021. Este reloj, que ahora cuenta con una nueva estética oscurecida y un brazalete de cerámica a juego, es testimonio del dominio técnico con respecto a la fabricación del movimiento y el rendimiento, así como de la ciencia de los materiales.

Bazar AXXIS: piezas y experiencias en las que el diseño es protagonista

Sus elementos en cerámica negra mate, su esfera antracita y sus agujas negras, incluido el lume, acentúan su rendimiento sobresaliente. Su brazalete de cerámica de tres eslabones, recientemente diseñado por la firma, tiene un doble cierre desplegable.

Amor sin límites

Bazar AXXIS: piezas y experiencias en las que el diseño es protagonista

“Un regalo lleno de luz y distinción para recordarle a mamá que su brillo es el tesoro más grande de la familia”, comentan desde Kevin’s Joyeros, donde están disponibles estos topos de diamantes azules que simbolizan la profundidad de un amor que no tiene límites.

Descansar con estilo

La silla Britta combina diseño elegante y confort en una pieza pensada para disfrutar cada momento. Su estructura, con base de madera y líneas limpias, aporta un toque sofisticado que eleva cualquier espacio. Cuenta con sistema de reclinación, giro y un reposapiés independiente que, al adaptarse al cuerpo, brinda una sensación de descanso completa.

Su acabado, en tipo cuero y acolchado envolvente, crea el balance ideal entre comodidad y diseño. “Britta es más que una silla: es el lugar donde el descanso se vive con estilo”, afirman desde la compañía Colchones ElDorado. Producto disponible a nivel nacional.

Crear con intención

“Nuestra aﬁnidad por el diseño comenzó en casa, al desarrollar nuestros propios muebles. Poco a poco, la curiosidad de quienes nos rodeaban fue despertando la inevitable pregunta: ‘¿Y si hacemos esto nosotros?’. Así, sin experiencia inicial pero con ganas de crear, nació 12Trece Home”, explican Juliana Rubio y Felipe López, fundadores de la firma.

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Además, señalan que su principal propósito no es solo diseñar piezas funcionales, sino que aporten identidad, “que se sientan pensadas y construidas con propósito. ¿Nuestro material de elección? El acero”. Con esto se han posicionado dentro del mercado del diseño en Medellín y Colombia, gracias a su enfoque innovador.

Instagram: @12trecehome.

Un lugar con identidad

Sauvage abre esta temporada con una invitación directa a la trufa. Este año, la casa del chef Víctor Lanz reúne en mesa las cuatro variedades: blanca, negra, de verano y de Borgoña, disponibles para pedir como adición y llevarlas a diversos platos de la carta. La experiencia ocurre en la mesa, al momento.

Cada trufa llega con su propio aroma, intensidad y carácter, y permite recorrer distintas expresiones del ingrediente dentro de una cocina que trabaja la técnica francesa con producto colombiano, memoria local y el lenguaje de un neobistró bogotano.

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En la carta aparecen platos que han construido la identidad del restaurante, entre ellos el arroz de pato y trufa; el queso brie apanado con bocadillo y trufa; las arepas de jaiba, langostino y coco, y los espárragos parrillados con corazón de palma y vinagreta Sauvage.

Por temporada limitada, también vuelve el Beef Wellington, horneado entero y servido para compartir. La barra acompaña la temporada con coctelería de autor, mocktails e ingredientes locales, junto a una curaduría de vinos naturales de pequeños productores.

Carrera 10A # 67-88, Quinta Camacho, Bogotá. WhatsApp: 3125343784.

Centrados en la imagen

En un contexto en el que viajar se ha convertido en una de las principales formas de crear y compartir experiencias, la manera de registrar cada momento también evoluciona. Hoy las personas no solo buscan tomar fotos, sino revivir cada lugar con mayor fidelidad, detalle y claridad.

En consonancia con esto, Vivo Colombia lanza su nueva serie V70, que incorpora el V70 FE, un dispositivo desarrollado para la fotografía de viaje, con capacidades de imagen avanzadas, una cámara de 200 MP, funciones inteligentes y un diseño sofisticado. La serie también incluye el V70, codesarrollado con la compañía Zeiss, que ofrece una experiencia óptica superior.

Ingeniería, diseño e innovación de altura

El proyecto Aston Martin Residences, en Miami (Florida, Estados Unidos), ha sido reconocido en los 2026 USGlass Magazine Design Awards, en la categoría de High-Rise Construction, consolidándose como un referente global en diseño, ingeniería e innovación.

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La fachada, diseñada y fabricada por Tecnoglass y ES, está compuesta por miles de paneles de vidrio laminado de alto rendimiento, todos hechos a la medida para lograr la silueta distintiva de este edificio, lo que garantiza un equilibrio entre estética, resistencia y durabilidad.

Tecnoglass es la compañía líder en transformación de vidrio arquitectónico en América Latina y el segundo fabricante de vidrio más grande para el mercado de Estados Unidos.











