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Edición Mujeres AXXIS: 20 miradas que están redefiniendo la arquitectura en Colombia

En esta edición especial de AXXIS, conozca las 20 voces femeninas que están transformando la arquitectura y el diseño en el país.
  • Autor:
  • Revista Axxis
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  • Créditos imágenes:
  • Revista AXXIS

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Revista Axxis
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En esta nueva edición AXXIS ponemos el foco en las mujeres que están impulsando en el sector. En esta exploración proponemos una lectura contemporánea del oficio a través de voces que hoy marcan el pulso de la industria en Colombia. 

Edición mujeres axxis: 20 miradas que están redefiniendo la arquitectura en colombia
Proyecto por Ana María Gutiérrez de la firma Organizmo. Crédito de la foto: Felipe Cotero, cortesía Fundación Organizmo.

Esta publicación está pensada como un mapa diverso. Conversamos sobre prácticas profesionales, procesos de investigación, apuestas y trabajos en territorio que amplían los límites tradicionales de la arquitectura. 

Lo nuevo en la revista AXXIS 

Las protagonistas de este especial son mujeres arquitectas, diseñadoras, investigadoras y docentes que, desde distintas escalas y contextos, están redefiniendo el oficio. Sus propuestas evidencian que la arquitectura ya no puede pensarse únicamente desde la forma o la función, sino también desde lo social, lo ambiental y lo cultural.

Edición mujeres axxis: 20 miradas que están redefiniendo la arquitectura en colombia
Proyecto por Catherine Jessurum, de la firma DEB. Crédito de la foto: Alejandro Arango, cortesía DEB.

Este recorrido editorial es, además, una invitación a detenerse en los procesos. A entender cómo se construyen las ideas y cómo se materializan las visiones en proyectos concretos. 

A la par de este especial, AXXIS continúa explorando proyectos, recorridos y conversaciones que abordan una pregunta clave: ¿Cómo vivimos hoy y cómo podríamos vivir mejor? Desde espacios domésticos hasta intervenciones urbanas, el contenido invita a reflexionar sobre las múltiples formas de habitar en el presente y los desafíos que esto implica.

Edición mujeres axxis: 20 miradas que están redefiniendo la arquitectura en colombia
Proyecto por Jimena Londoño y Laura Escobar, de Jotaele Arquitectura. Crédito de la foto: Mónica Barreneche, cortesía Jotaele Arquitectura.

Este especial es una celebración. Un reconocimiento al talento, la sensibilidad y la capacidad transformadora de las mujeres en la arquitectura y el diseño en Colombia. Es, además, una invitación abierta a la audiencia: a leer, a descubrir y a conectar con estas miradas que están construyendo el futuro del habitar. 

Otras novedades de esta edición

Además de este especial, la edición se complementa con una selección de contenidos que recorren distintas escalas y geografías del diseño contemporáneo. Proyectos como la estación Qasr Al Hokm, desarrollada por la firma noruega Snøhetta en Arabia Saudita, y la tienda Apple The Exchange TRX, concebida por el arquitecto británico Norman Foster, evidencian cómo la arquitectura redefine la experiencia urbana y comercial a nivel global.

Edición mujeres axxis: 20 miradas que están redefiniendo la arquitectura en colombia
Estación Qasr Al Hokm, Arabia Saudita. Crédito de la foto: Iwan Baan, cortesía Snøhetta.

A esto se suma un especial dedicado a las cocinas del futuro, donde las tendencias, los materiales y la tecnología se integran para transformar el corazón del hogar, junto con una nueva edición del Bazar AXXIS, un espacio que celebra lo mejor del diseño, las marcas y las propuestas emergentes del panorama local.

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