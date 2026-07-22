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Nueva edición AXXIS: el resort en Nuquí donde la arquitectura transforma una casa de descanso

Ya está disponible la nueva edición de revista AXXIS. En su portada, un proyecto ubicado entre el océano Pacífico y un manglar en Nuquí inspira una conversación sobre arquitectura regenerativa, diseño sostenible y nuevas formas de habitar el territorio.
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  • Revista AXXIS

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El hospital del futuro: la arquitectura para mejorar el bienestar de los pacientes

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Fotografía de la portada: Cristina de la Concha

Nuestra foto de portada fue tomada en un ‘resort’ de aproximadamente 300 metros cuadrados, que funciona de manera simultánea como casa de descanso y destino gastronómico en Nuquí (Chocó).

Nueva edición axxis: el resort en nuquí donde la arquitectura transforma una casa de descanso
Nueva edición AXXIS: el resort en Nuquí donde la arquitectura transforma una casa de descanso

En una franja de tierra entre el océano Pacífico y un manglar, cerca a este municipio chocoano, Konrad Brunner Arquitectos (firma bogotana dirigida por Alexander Brunner y Daniel Guzmán) diseñó este proyecto, que pertenece a una pareja de chefs que concibieron un espacio donde el turismo y lo doméstico conviven sin jerarquía; un sitio para recibir visitantes, pero sin dejar de ser una vivienda.

Nueva edición axxis: el resort en nuquí donde la arquitectura transforma una casa de descanso
Nueva edición AXXIS: el resort en Nuquí donde la arquitectura transforma una casa de descanso

Novedades de la edición AXXIS

Nueva edición axxis: el resort en nuquí donde la arquitectura transforma una casa de descanso
Fotografía: Piranka/GettyImages.

Incluimos este artículo en este número a propósito del especial de Sostenibilidad, que aparece en las páginas de este mes. En el texto editorial que presenta esta sección, la autora —la arquitecta colombiana Carolina Lineros Orduz— se centra en el concepto de regeneración:

Nueva edición axxis: el resort en nuquí donde la arquitectura transforma una casa de descanso
Fotografía: J Studios/GettyImages.

“Cuando entendemos la arquitectura no como un acto de tabula rasa, sino como una historia en curso que se renueva, restaura y regenera, descubrimos que el verdadero futuro sostenible es, en realidad, profundamente regenerativo”.

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