Convocan profesionales voluntarios para evaluar inmuebles afectados por el terremoto en colombia

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Después del sismo de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, distintas zonas del occidente del país enfrentan labores de evaluación y atención de las edificaciones afectadas.

Crédito de la imagen: Andres Gomez, Unsplash.

En este escenario, la arquitectura y la ingeniería adquieren un papel importante. Por eso, diferentes iniciativas están convocando a profesionales y egresados para sumarse voluntariamente a las labores de valoración e inspección.

Las convocatorias para reconstruir las zonas afectadas de Colombia

La Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, abrió una convocatoria dirigida a arquitectos y arquitectas egresados que quieran apoyar voluntariamente la valoración de inmuebles en Chocó, el Eje Cafetero y Valle del Cauca.

La invitación busca especialmente profesionales con experiencia o conocimientos relacionados con patología, patrimonio, hábitat y habitabilidad, vivienda, procesos constructivos y estructuras.

Crédito de la imagen: Felipe DB, Unsplash.

Además, uno de los requerimientos señalados en la convocatoria es tener disponibilidad para viajar durante esta semana. Los gastos de transporte serán cubiertos por el Ministerio de Transporte.

Los interesados pueden escribir al correo esc.arq_farbog@unal.edu.co. También pueden comunicarse con la Coordinación del Programa de Egresados de la Facultad de Artes, sede Bogotá, a través de egresados_farbog@unal.edu.co.

Crédito de la imagen: Juan Manuel Gonzalez, Unsplash.

En Manizales, otra convocatoria invita a ingenieros civiles a participar en las labores de inspección de edificaciones afectadas por el terremoto. El llamado está dirigido preferiblemente a profesionales con especialidad en estructuras, para revisar el comportamiento de las construcciones y contribuir a establecer cuáles son sus condiciones después del movimiento telúrico.

La convocatoria está asociada a Aguas de Manizales y señala como punto de contacto la sede ubicada en Avenida Kevin Ángel #59-181.