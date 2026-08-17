Newsletter
Suscribirse
Newsletter
Suscribirse

Convocan profesionales voluntarios para evaluar inmuebles afectados por el terremoto en Colombia

La convocatoria busca profesionales capaces de evaluar edificaciones afectadas y aportar desde su experiencia a la seguridad y recuperación de las zonas impactadas.
  • Autor:
  • Natalia Pedraza Salamanca, periodista de AXXIS
  • /
  • /
  • Créditos imágenes:
  • Flavia Carpio, Unsplash

Artículos destacados

Un bosque para aprender y descubrir: el nuevo edificio del colegio Gimnasio Los Cerros en Bogotá

  • /
Revista Axxis
Getting your Trinity Audio player ready...

Después del sismo de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, distintas zonas del occidente del país enfrentan labores de evaluación y atención de las edificaciones afectadas.

Convocan profesionales voluntarios para evaluar inmuebles afectados por el terremoto en colombia
Crédito de la imagen: Andres Gomez, Unsplash.

En este escenario, la arquitectura y la ingeniería adquieren un papel importante. Por eso, diferentes iniciativas están convocando a profesionales y egresados para sumarse voluntariamente a las labores de valoración e inspección.

Las convocatorias para reconstruir las zonas afectadas de Colombia

La Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, abrió una convocatoria dirigida a arquitectos y arquitectas egresados que quieran apoyar voluntariamente la valoración de inmuebles en Chocó, el Eje Cafetero y Valle del Cauca.

La invitación busca especialmente profesionales con experiencia o conocimientos relacionados con patología, patrimonio, hábitat y habitabilidad, vivienda, procesos constructivos y estructuras. 

Convocan profesionales voluntarios para evaluar inmuebles afectados por el terremoto en colombia
Crédito de la imagen: Felipe DB, Unsplash.

Además, uno de los requerimientos señalados en la convocatoria es tener disponibilidad para viajar durante esta semana. Los gastos de transporte serán cubiertos por el Ministerio de Transporte.

Los interesados pueden escribir al correo esc.arq_farbog@unal.edu.co. También pueden comunicarse con la Coordinación del Programa de Egresados de la Facultad de Artes, sede Bogotá, a través de egresados_farbog@unal.edu.co.

Convocan profesionales voluntarios para evaluar inmuebles afectados por el terremoto en colombia
Crédito de la imagen: Juan Manuel Gonzalez, Unsplash.

En Manizales, otra convocatoria invita a ingenieros civiles a participar en las labores de inspección de edificaciones afectadas por el terremoto. El llamado está dirigido preferiblemente a profesionales con especialidad en estructuras, para revisar el comportamiento de las construcciones y contribuir a establecer cuáles son sus condiciones después del movimiento telúrico.

La convocatoria está asociada a Aguas de Manizales y señala como punto de contacto la sede ubicada en Avenida Kevin Ángel #59-181.

Comparte este artículo

Otros artículos

Diseño europeo en casa: las cocinas de Nolte Küchen llegan a Colombia

Llega al país la marca alemana de cocinas Nolte Küchen, de la mano de Productos Arquitectónicos. El showroom en Bogotá es un lugar diseñado para inspirar a los visitantes.

El Gran Salón Inmobiliario celebra 20 años

Del 20 al 23 de agosto, Corferias recibe la edición 20 del Gran Salón Inmobiliario: una vitrina con más de 1.600 proyectos que reúne las últimas tendencias en inversión, arquitectura turística y desarrollo urbano en Colombia.

Crudo, honesto y vibrante: un recorrido por el Click Clack de Medellín

Materiales desnudos, técnica revelada y diseño con carácter: esto es lo que ocurre en el hotel Click Clack cuando la arquitectura industrial se convierte en experiencia.

Suscríbase a nuestro newsletter

Para recibir todo nuestro contenido

Suscribirse
Newsletter