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El edificio de Ciencias e invernadero de la Universidad McMaster, en Toronto, transformó la forma en la que los estudiantes se acercaban a su disciplina con un complejo de más de 1.000 metros cuadrados. Este fue el reemplazo de las viejas instalaciones que se encontraban fuera del campus y busca poner en un solo lugar la investigación, las clases y, en general, la experiencia estudiantil.

Transiciones arquitectónicas: el paso entre un invernadero y un centro de investigación

Este proyecto fue diseñado por Moriyama Teshima Arquitectos, un estudio canadiense fundado en 1958 y que ya ha ganado varios premios de arquitectura. Entre sus experiencias está la creación de instalaciones de educación superior, centros culturales y cívicos, bibliotecas, entre muchos otros. Se les reconoce especialmente por sus prácticas sostenibles, pues priorizan la construcción de proyectos amables con el medio ambiente, con bajas emisiones de carbono y, sobre todo, que perduren en el tiempo.

Transiciones arquitectónicas: el paso entre un invernadero y un centro de investigación

Pero esto es mucho más que invernadero, pues fue diseñado como un lugar de encuentro entre la ciencia y la naturaleza. Su techo diseñado como una onda en diente de sierra y su fachada transparente quedan frente a University Avenue y hacen que la combinación entre el verdor y los espacios de investigación sean protagonistas de la experiencia en el campus. Además, fue cuidadosamente diseñado para maximizar la entrada de luz natural, pues el invernadero envuelve el oeste y el sur del edificio y, en las noches, su luz se convierte en un faro de la institución.

Transiciones arquitectónicas: el paso entre un invernadero y un centro de investigación

El recorrido con vista al invernadero

Los visitantes entran por una puerta con un marco de madera cálida y atraviesan un puente colgante construido sobre el invernadero, lo que crea inmediatamente la conexión con los procesos de investigación que allí se llevan a cabo. Este camino lleva a un lobby repleto de luz, el nuevo corazón del edificio de Ciencias, que cuenta con espacios para estudiar, al igual que para encuentros informales y eventos.

Transiciones arquitectónicas: el paso entre un invernadero y un centro de investigación

Por su parte, el invernadero combina espacios semi-públicos y de investigación, lo que permite que la ciencia sea a la vez experimentada y observada. Ambientes de bosque lluvioso y sabana albergan más de 200 especies de plantas, mientras que otras celdas especializadas mantienen ambientes controlados para la investigación en genómica de plantas, microbios, salud del suelo, entre otros temas. Todo esto puede ser observado por quienes recorran los pasillos del edificio.

Transiciones arquitectónicas: el paso entre un invernadero y un centro de investigación

Los materiales naturales hacen que la experiencia de quienes visitan el invernadero se extienda por todo el edificio. Las paredes y los detalles de madera maciza, la luz natural, la vegetación y la vista hacia el invernadero crean un ambiente cálido y sano que conecta a la arquitectura con los seres vivos que se estudian allí. Por este diseño, al igual que el apoyo a los objetivos de sostenibilidad de McMaster, el proyecto recibió la Certificación de Oro LEED.

Transiciones arquitectónicas: el paso entre un invernadero y un centro de investigación

Como parte de una ambiciosa renovación del antiguo edificio de Ciencias, el proyecto también incluyó nuevos espacios de encuentro y colaboración, mejoró la accesibilidad y la entrada de luz natural e incluso contó con la instalación del primer sistema geotérmico de control de temperatura de la universidad.

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«El nuevo invernadero proveerá a los estudiantes y miembros de la facultad con instalaciones de última generación, donde podrán explorar preguntas críticas sobre la supervivencia de las plantas en condiciones adversas, inmunidad e incluso comunicación entre estos seres», explicó Marie Elliot, miembro del departamento y profesora de biología de la Universidad McMaster.

Transiciones arquitectónicas: el paso entre un invernadero y un centro de investigación

Así, este edificio de la Universidad McMaster se presenta al público como un ejemplo de cómo la arquitectura de un espacio puede estar en comunión con su propósito. La combinación entre el espacio natural y el espacio académico se siente orgánica e invita a todos los que lo visiten en adentrarse a estos dos mundos como si fuesen uno solo.