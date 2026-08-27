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Tumbar por completo un apartamento y reconstruirlo desde cero no es un acto de exceso sino de precisión, pues permite que cada muro, cada superficie y cada recorrido respondan a una vida concreta y no a la planta genérica con la que salió al mercado o a la adaptación que hicieron habitantes anteriores. Ese fue el punto de partida de este proyecto en Bogotá, donde una pareja sin hijos, que vivió muchos años en Estados Unidos, decidió instalarse de nuevo en la capital colombiana.

Un apartamento en Bogotá donde el arte y los objetos cuentan la historia de quienes lo habitan

Lo que les interesaba a los propietarios del apartamento no era su arquitectura original, sino su ubicación en la zona G, un entorno con espacio público, comercio y servicios de fácil acceso a pie. Ante una arquitectura que no respondía a sus necesidades ni a su forma de vida, MJT Studio, firma dirigida por la arquitecta María José Tenorio, propuso demoler el apartamento para reimaginarlo desde el primer trazo. La construcción estuvo a cargo del Grupo IAC, liderado por Andrés Ardila.

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Tenorio reconoció en el estado original del apartamento la posibilidad de construir un ámbito doméstico que trajera la vida de sus clientes a este nuevo lugar, y que además funcionara como contenedor de arte, ya que la clienta es vendedora y curadora —su empresa se llama ML Art Advisory by Monica Lorduy—. La idea general del proyecto mezcla referencias de Estados Unidos y de Brasil, país este último cuyos objetos tuvieron peso en algunas decisiones del mobiliario y de la estética.

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El resultado de este trabajo es un apartamento organizado a partir de un corredor de acceso que conecta la zona social, localizada en la fachada más abierta de la construcción, con las áreas privadas, que rematan en la alcoba principal en el extremo opuesto. Ese corredor lo diseñaron como una galería para exhibir piezas de arte, de modo que el recorrido entre lo social y lo privado se convierte también en un recorrido expositivo, en el que la iluminación se concibió para destacar las obras en los muros.

La renovación del apartamento

La idea de sosiego que buscaban los clientes se materializó en el uso de la madera como material protagónico. Desde los enchapes en los muros hasta los pisos y los muebles fijos, la madera natural marca el tono general del proyecto y aporta continuidad entre los ambientes.

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En la zona social, un árbol visible a través de los ventanales de la fachada cualifica la relación entre el interior y el exterior, y convierte el paisaje urbano de Bogotá en un elemento más de la composición. Sobre la mesa del comedor cuelga una lámpara Nelson Saucer Bubble Pendant, que ilustra el criterio general de amueblamiento del apartamento.

Todo el mobiliario es original y se fue reuniendo con el paso del tiempo, lo que da al espacio una condición de colección personal más que de decoración propuesta para el proyecto. El sitio se llena con las cosas que han acompañado a la pareja a lo largo de los años.

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En el estudio se destaca una estantería modular de la marca Elfa, sobre la que aparecen obras retroiluminadas de Ignacio Gatica entre los libros, tratadas con la misma atención curatorial que el resto de la colección. La silla Eames LCW, ubicada en el pasillo, es, simultáneamente, objeto de contemplación y mueble de uso cotidiano.

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Los baños, revestidos con piezas de la marca Porcelanosa, sostienen el mismo criterio de precisión material que el resto del apartamento, sin desviarse hacia lo puramente decorativo, mientras la madera natural aparece de nuevo en los muebles de lavamanos y de almacenamiento.

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Por su parte, la cocina se diseñó como una pieza más de la colección. El uso de piedra natural en vez de sinterizada en la construcción del mesón produce un volumen monolítico que la aleja de su condición de espacio de servicio y la convierte en un objeto singular dentro de la composición general del apartamento. Esta decisión resume el criterio que atraviesa todo el proyecto, donde la funcionalidad doméstica y la exhibición de arte dejan de ser categorías separadas.

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Demoler este apartamento para construirlo de nuevo permitió que la zona G, valorada por su ubicación y su vida urbana, se tradujera en un espacio doméstico específico, hecho a la medida de una pareja que quería vivir en la ciudad sin renunciar a la calma, que además es capaz de alojar tanto la cotidianidad como su colección de arte.

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Cinco puntos a destacar de esta obra

1. Demoler este apartamento por completo fue la manera más directa de ajustar el espacio a la vida real de sus habitantes.

2. La ubicación en la zona G, y no la arquitectura original, fue el motivo que llevó a los clientes a comprar y transformar esta propiedad.

3. El corredor de acceso se concibió como una galería, de modo que moverse entre la zona social y la privada es también recorrer una colección de arte.

4. La madera natural, presente en muros y mobiliario fijo, es el material que sostiene la idea de sosiego que buscaba la pareja.

5. La cocina, resuelta en piedra natural como un volumen monolítico, se comporta como una pieza más de la colección y no como un simple espacio de servicio.