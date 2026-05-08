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Este apartamento, ubicado en el centro histórico de una ciudad portuaria europea, forma parte de un edificio construido a principios del siglo XX. La zona está caracterizada por calles empedradas y por su cercanía a una plaza que funciona como punto de encuentro vecinal y turístico.

Esta localización privilegiada fue clave para que su actual dueño, un hombre que decidió regresar a su ciudad natal tras una larga ausencia, lo eligiera para comenzar una nueva fase de su vida.

Un apartamento histórico que redefine la vida cotidiana gracias a la calidez de su cocina

En el diseño interior de esta vivienda se priorizan los materiales orgánicos, estableciendo una conexión fundamental con la naturaleza. Esto se evidencia en la pared del salón, revestida con piedra, y en la madera utilizada en el mobiliario.

El equipamiento, selecto y minimalista, se centra en ofrecer la máxima funcionalidad con el menor número de piezas, contribuyendo a aligerar el ambiente y a potenciar la sensación de amplitud.

Un apartamento histórico que redefine la vida cotidiana gracias a la calidez de su cocina

Al planificar el proyecto, los responsables definieron la cocina como un espacio central y de alto tráfico dentro del apartamento, dado que el propietario acostumbra cocinar y recibir a sus hijos, familiares y amigos; por esto, se requería una cocina que brindara gran capacidad de almacenaje y permitiera trabajar con total comodidad. Además, se buscó la integración de este ambiente con el salón comedor, facilitando así la circulación y promoviendo la interacción social con los invitados.

Un apartamento histórico que redefine la vida cotidiana gracias a la calidez de su cocina

Esta cocina de la compañía Santos presenta una distribución en paralelo, que concentra las áreas de preparación, cocción y lavado en un módulo lineal, con encimera y panel de pared en laminado cuarcita crema. En su diseño disponen la parte baja para integrar elementos como un lavavajillas y los cajones de almacenamiento. Estos muebles de modelo Fine, con sus líneas puras y frentes lisos en roble rústico vertical, se mezclan con naturalidad en el interiorismo de la vivienda.

Los utensilios a los que se recurre con mayor frecuencia se guardan en cajones y gavetas de extracción total, localizados en la zona más ergonómica, mientras que los cajoneros tipo zócalo los destinan para objetos voluminosos o de uso menos habitual.

Un apartamento histórico que redefine la vida cotidiana gracias a la calidez de su cocina

La parte alta de la cocina la habilitaron con cinco vitrinas. Estos armarios, hechos en madera roble rústico vertical, disponen de frentes de vidrio acanalado fino, enmarcados por una sutil moldura de madera maciza.

El interior, cuyo acabado en madera es idéntico al exterior, incorpora un sistema de iluminación en el estante, luz indirecta que se proyecta sobre el fondo del mueble. La textura con líneas en relieve del vidrio tamiza la iluminación, creando una atmósfera más acogedora.

Un apartamento histórico que redefine la vida cotidiana gracias a la calidez de su cocina

En la parte baja de los armarios superiores instalaron un perfil de iluminación que proyecta luz decorativa indirecta sobre el plano de trabajo. Este elemento admite interruptores, tomas de corriente y conectores USB, e incorpora un canal para acomodar accesorios, como el cuchillero o la barra con ganchos. www.santos.es.

Un apartamento histórico que redefine la vida cotidiana gracias a la calidez de su cocina

Nos encanta de la cocina de este apartamento

1. El planteamiento en paralelo de la cocina, que permite trabajar con más comodidad en una zona abierta.

2. El propietario necesitaba una cocina cómoda y con gran capacidad de almacenaje.

3. Las vitrinas incorporan un segundo perfil, destinado a iluminar la encimera. Un difusor impide que su luz incida directamente en los ojos de los usuarios.