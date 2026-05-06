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Eliminar casi todas las paredes y puertas de un apartamento sería una insensatez, inaceptable o simplemente absurdo para la mayoría de la gente. Significaría perder la oportunidad de aislarse del mundo exterior, al menos temporalmente.

El diseño de un apartamento crudo, abierto, flexible y libre

Trabajar, dormir, preparar la comida, la higiene o el ocio son actividades humanas básicas para las que tradicionalmente se reservan espacios separados en los apartamentos. Los adaptamos para que estas actividades se desarrollen de la forma más eficiente y cómoda posible. La solución específica se basa en las características del cuerpo humano, la ergonomía, la necesidad de luz y aire fresco, así como en las preferencias personales.

El diseño de un apartamento crudo, abierto, flexible y libre

Los apartamentos con una distribución más tradicional, donde las habitaciones individuales se conectan a un pasillo central, pueden no ser adecuados para todos. Los límites fijos de los espacios y las posibilidades claramente definidas para su uso, iluminación o ventilación pueden resultar limitantes para algunos. Un apartamento así puede sentirse estrecho y sin libertad, independientemente de su tamaño.

El diseño de un apartamento crudo, abierto, flexible y libre

Eliminar algunas reglas conservadoras abre espacio para una nueva perspectiva sobre la distribución y el uso de una vivienda. Se pueden asignar diferentes niveles de luz, sonido o permeabilidad al movimiento a las partes fijas del interior. Cambiar estos parámetros permite ver el espacio desde una nueva perspectiva: como un todo abierto, flexible y libre.

El diseño del apartamento

Con excepción del conducto de instalación y la claraboya, la firma encargada del proyecto, RDTH arquitectos, eliminó todas las particiones fijas del interior del apartamento. Luego reestructuraron el espacio de manera que ya no requiere paredes de ladrillo ni puertas (excepto la puerta del baño).

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Además, el un único bloque de muebles compacto en el centro de la distribución. Al girarlo ligeramente, se crearon las zonas funcionales individuales del apartamento, como si fuera un espacio de cuatro dormitorios. Al mismo tiempo, se crea un espacio continuo y fluido, como si fuera una vivienda de un dormitorio, que no necesita habitaciones con un principio y un final claramente definidos para crear una jerarquía espacial.

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Los elementos constructivos básicos del interior son muebles empotrados, bloques de hormigón de vidrio y cortinas. Todo lo demás consiste en elementos insertados libremente de equipamiento, accesorios y objetos personales.

El tiempo también juega un papel importante aquí. El apartamento, en esta configuración, responde a las necesidades actuales de sus usuarios y las soluciones individuales contemplan la posibilidad de futuras modificaciones o cambios.

Detalles de la vivienda

El apartamento ahora cuenta con dos cocinas. La primera, ubicada directamente en la sala de estar, funciona más como una cafetería. No está destinada a cocinar y puede adaptarse fácilmente en el futuro a otra función que el espacio pueda necesitar.

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La segunda cocina, totalmente equipada con todos los electrodomésticos, se encuentra en la parte trasera de la distribución. Está conectada a una lavadora y secadora independientes y a un sistema de estanterías abiertas. Esta parte está separada del resto del espacio por una cortina que se puede mover a un instante y utilizar completamente según las necesidades del momento.

Bloque de higiene

Detrás del bloque central de muebles se encuentran las instalaciones sanitarias. El inodoro, separado por una pared opaca, pero que transmite la luz, hecha de bloques de hormigón de vidrio, es el único espacio del apartamento con una puerta clásica.

La parte elevada del suelo detrás del conjunto de muebles contiene la distribución de agua y desagüe para el lavabo y el fregadero. Algunas de las funciones del baño se han trasladado deliberadamente fuera del espacio cerrado de la ducha, gracias a lo cual el lavabo, por ejemplo, puede utilizarse de forma mucho más universal y no solo para actividades higiénicas.

Materiales y atmósfera

El carácter visual del apartamento está determinado por varios principios básicos. En primer lugar, es el esqueleto de hormigón visto de la casa, al que se devolvió su materialidad natural de hormigón en bruto. Luego están las paredes exteriores con yeso, cortinas opacas flexibles que permiten una regulación instantánea de la luz y mejoran el confort acústico, el tradicional suelo de parqué de roble o los bloques de hormigón con vidrio translúcido que separan las zonas sanitarias.

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El interior se complementa con muebles empotrados blancos, varias piezas icónicas de mobiliario independiente, plantas de interior y objetos personales.

El sistema de iluminación es intencionalmente muy simple. Todo el apartamento está conectado a un único circuito cuyas luces individuales se controlan digitalmente, ya sea directamente desde los teléfonos móviles de los residentes del apartamento o desde una tableta doméstica. Algunas luces también están emparejadas con sus propios interruptores basculantes digitales ubicados en los lugares habituales.

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El equipamiento del apartamento también responde a la accesibilidad inmediata a los servicios de la ciudad. A diez minutos a pie, hay supermercados y otras tiendas, restaurantes y cafeterías, instalaciones deportivas, parques, instituciones culturales, una gran biblioteca y una estación de metro con conexión directa al aeropuerto internacional.

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En la práctica, esto significa que el apartamento solo necesita capacidad de almacenamiento básica para la compra y puede permitirse ser espacioso y abierto.

Un mayor grado de apertura implica una decisión consciente e informada. Sin embargo, el futuro puede presentar nuevas prioridades y necesidades. Por lo tanto, la solución de distribución permite realizar ajustes fácilmente, ya sea reemplazando algunos elementos del equipamiento o añadiendo otros elementos divisorios, si resultaran necesarios en el futuro.