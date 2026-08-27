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El mercado inmobiliario colombiano suele diseñar viviendas para un arquetipo de familia: una pareja con dos hijos. Ese es el habitante implícito detrás de la mayoría de los proyectos residenciales, y sobre esa suposición se organizan las plantas, se reparten las alcobas y se calculan las áreas sociales.

Así el arte transformó la distribución, los recorridos y la vida cotidiana de este apartamento bogotano

El resultado de ese ejercicio es una oferta estandarizada que no contempla a quien vive solo, a quien se divorció o a parejas cuyos hijos ya se fueron de la casa. Esto ocurre porque un proyecto inmobiliario es, ante todo, una operación comercial.

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El cliente de los arquitectos que los diseñan no es quien habitará el apartamento, sino quien promueve y vende el edificio, y esa distancia entre el diseño y el uso final produce espacios genéricos, calculados para el comprador promedio y no para un habitante específico. La casa por encargo, en cambio, parte de otro lugar: de los hábitos, los objetos y las rutinas de quien la ocupa.

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Reformar un apartamento comprado sobre planos es la manera de cerrar esa distancia, de convertir lo genérico en particular y de darles cabida a formas de habitar que la industria inmobiliaria no previó. Reformar permite transformar una propiedad genérica con los principios de diseño de una casa por encargo.

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Este apartamento en Bogotá es resultado de esa operación. Su propietario, coleccionista de arte y cocinero apasionado, dejó un inmueble de 440 metros cuadrados para instalarse en uno de 165, y él mismo se encargó del diseño del espacio que lo recibiría.

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La reducción de área no implicó una reducción de exigencias; implicó, más bien, una redefinición completa del programa. El apartamento tiene una sola alcoba, una decisión inusual en una propiedad de este tamaño, donde el mercado esperaría al menos tres cuartos. Esta decisión responde a una vida sin hijos y al deseo de exhibir una colección de arte que incluye obras de Delcy Morelos, Fernando Botero, Alejandro Sánchez, Luis Caballero y Édgar Negret, entre muchos otros.

El diseño del apartamento

Este apartamento dúplex tiene una particularidad que determina toda su organización: el ascensor del edificio abre en los dos niveles, lo que permitió invertir la distribución tradicional de este tipo de inmuebles, donde la zona social suele ocupar el piso de acceso principal y la privada, el superior.

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Aquí la zona social está en el nivel superior, con terraza, cocina, comedor y sala, mientras que la alcoba y el área privada las ubicaron en el inferior. La cocina se resolvió como una isla que integra el comedor, una solución que optimiza el área disponible.

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La mesa de comedor es una pieza de anticuario parisino de finales del siglo XIX, con superficie en piedra calcárea recortada para encajar con la isla. El fragmento sobrante de piedra no se descartó, sino que se aprovechó para convertirlo en una consola, gesto que resume la lógica general del proyecto, donde nada se ajusta al espacio sin que el espacio también se ajuste a la pieza.

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La iluminación y la carpintería estuvieron a cargo de Octubre, firma liderada por el arquitecto Guillermo Arias que también desarrolló el interiorismo del resto de las unidades en el edificio, lo que garantiza continuidad material entre estas y el apartamento, sin que esa continuidad implique repetición.

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Sin embargo, la protagonista del espacio es la escalera que conecta los dos niveles, diseñada por la arquitecta Milena Pinto. Su estructura es de acero, los peldaños son de madera —suministrada por la compañía Albornoz— y el pasamanos es de vidrio, una combinación que aligera visualmente el elemento, que en un dúplex suele ser el más pesado.

El arte del dúplex

Las paredes que acompañan su recorrido están tratadas como una galería vertical, en la que cada nivel del ascenso enmarca una obra distinta. Subir o bajar deja de ser un gesto funcional para convertirse en un recorrido museográfico en medio de un ambiente doméstico.

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En este apartamento, el arte no es decoración añadida sobre una arquitectura ya resuelta. Es parte constitutiva de la organización espacial, que se trata con la misma atención que la carpintería o la iluminación, y ocupa el lugar de un habitante más.

Los sofás de la sala son de la línea Asawa, diseñados y fabricados por la marca italiana Secolo. Sus curvas controladas y sus apoyos en madera, que sobresalen de la tapicería, los definen como piezas casi escultóricas. Al mismo tiempo, las cortinas semitransparentes de la zona social protegen del resplandor solar y otorgan privacidad sin renunciar al paisaje urbano de Bogotá, que se vislumbra tamizado.

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Este apartamento confirma que la reforma es el mecanismo más eficaz de apropiación de la vivienda genérica. Donde el proyecto inmobiliario impuso una planta pensada para un comprador abstracto, la intervención devolvió una organización espacial fiel a los hábitos de quien lo habita: un coleccionista que cocina, que exhibe y que decidió vivir en 165 metros cuadrados sin necesitar más de una alcoba.

Cinco puntos para destacar de esta obra

1. Este apartamento lo diseñó su dueño para vivir en un área mediana, sin renunciar a la comodidad.

2. La colección de piezas de arte del habitante dio forma a muchos de los aspectos del proyecto, ya que este se comporta como espacio doméstico y museográfico.

3. Invertir la distribución tradicional de un dúplex, con la zona social arriba y la privada abajo, fue posible gracias al acceso del ascensor en ambos niveles.

4. A pesar de sus 165 metros cuadrados, el inmueble tiene una sola alcoba, de gran tamaño.

5. La escalera funciona como galería vertical que acompaña el movimiento cotidiano entre los dos pisos del apartamento.