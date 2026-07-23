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En Ahmedabad, India, el estudio de diseño de interiores FLXBL presenta una vivienda que desafía las convenciones del interiorismo contemporáneo. Con una superficie de aproximadamente 260 metros cuadrados, el proyecto fue dirigido por Cunal Parmar, junto al equipo conformado por Arivanandh Manirathinam y Ankit Suthar, quienes transformaron este espacio en un apartamento que reemplaza la búsqueda de la perfección por una experiencia abierta, dinámica y en constante transformación.

Olvide el minimalismo: así es el apartamento que apuesta por el exceso de la ‘fiesta radical’

En este proyecto, el espacio no pretende ofrecer respuestas definitivas, sino activar nuevas formas de interacción entre quienes lo habitan y el entorno construido. Cada ambiente invita a descubrir diferentes posibilidades de uso, cuestionando la idea de que una vivienda deba responder a una única manera de vivir.

Olvide el minimalismo: así es el apartamento que apuesta por el exceso de la ‘fiesta radical’

La propuesta rompe con las jerarquías espaciales tradicionales y elimina los límites rígidos entre las distintas áreas del apartamento. De este modo, el diseño construye un escenario flexible donde múltiples interpretaciones pueden coexistir. La vivienda deja de ser un conjunto de espacios definidos para convertirse en un marco abierto a la apropiación de sus habitantes.

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Detalles del diseño del apartamento

Olvide el minimalismo: así es el apartamento que apuesta por el exceso de la ‘fiesta radical’

Uno de los elementos más llamativos del proyecto es la incorporación de mobiliario y objetos decorativos provenientes de mercados de segunda mano y colecciones recuperadas. Estas piezas, cargadas de historia pero desprovistas de un origen evidente, enriquecen el interior con una identidad ecléctica donde cada objeto aporta nuevas capas de significado.

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La idea de la colisión se convierte en el eje conceptual de la intervención. Los materiales, las texturas, los colores y las formas están pensadas para permanecen en una tensión constante que genera espacios visualmente intensos y expresivos. Esa fricción entre elementos produce una atmósfera capaz de alternar entre la contemplación y el dinamismo.

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Por otro lado, el proyecto también reivindica la imperfección como una cualidad de diseño. Las irregularidades no se ocultan, sino que forman parte del lenguaje arquitectónico para evitar que los espacios se perciban terminados o estáticos. De esta manera, el apartamento permanece abierto al cambio y puede evolucionar con el tiempo junto a quienes lo habitan.

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El estudio FLXBL propone una reflexión sobre la forma en que experimentamos los espacios. La vivienda deja de entenderse como un objeto acabado para convertirse en un escenario de posibilidades donde la experiencia prevalece sobre la forma definitiva y la transformación se impone sobre la estabilidad.

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Con esta propuesta, el estudio indio plantea una alternativa a las tendencias dominadas por el minimalismo y la neutralidad, demostrando que el diseño contemporáneo también puede construirse desde el contraste, la intensidad y la libertad creativa.