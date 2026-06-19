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“La inspiración viene, en muchos casos, del lugar menos esperado”, rememora el diseñador Carlos Saldarriaga, fundador, junto con el también diseñador Maurizio Cian, de la firma Moblar, al hablar de Sistema, su nueva colección. En este caso específico, llegó de la observación crítica de los sistemas utilizados en las rejas plegables y de las fachadas de edificios con retículas reconocibles —casi matemáticas—, como las estaciones de metro que simulan vagones, realizadas en Ciudad de México, entre los años sesenta y setenta.

Mobiliario colombiano hecho con módulos geométricos de múltiples formas

“Con Maurizio siempre estamos haciendo bocetos en nuestras libretas, constantemente. En el caso concreto de esta colección, que lanzamos en la pasada edición de ArtBo, la trabajamos durante más de seis meses. Y todo surgió de revisar nuestro portafolio, de ver qué necesitábamos agregar a nuestra línea”, comenta Carlos.

Mobiliario colombiano hecho con módulos geométricos de múltiples formas

El punto de partida para las siete piezas que conforman Sistema fue un módulo geométrico que permite que los objetos se modulen, como se percibe claramente en las patas de la mesa del comedor o en el biombo. “Diseñamos un sistema de bisagra para alejarnos de los comerciales. Utilizamos elementos de bronce, que se ven como líneas muy sutiles, y ocultamos todo el mecanismo dentro de la madera”, explica Maurizio. Así, para el ojo desprevenido, estas bisagras son delicadas líneas que decoran las patas.

Mobiliario colombiano hecho con módulos geométricos de múltiples formas

Detalles sobre la nueva colección de Moblar

Uno de los elementos más imponentes es el bifé. Un volumen robusto atraviesa unas livianas patas que envuelven todo el elemento, retomando ese concepto de módulo de las otras piezas. “Este diseño fue un reto técnico, pues tiene dos metros de largo por 50 centímetros de profundidad y 80 de alto (…); son elementos grandes, pesados, pero que se ven muy equilibrados y simétricos estructuralmente”, dice Carlos.

Mobiliario colombiano hecho con módulos geométricos de múltiples formas

Al partir de un elemento básico en todas las piezas, esta colección se transformó para sus creadores en un ejercicio de diseño. “Exploramos ese módulo hueco para expresarlo de distintas formas. Nuestro objetivo es acercar a las personas al oficio, que puedan ver el trabajo tan detallado de los ebanistas, por ejemplo”, afirma Maurizio.

Mobiliario colombiano hecho con módulos geométricos de múltiples formas

Si algo caracteriza a la colección Sistema, es la serie de ensambles que se lograron en los diversos objetos. “Buscamos demostrar la maestría y el nivel de conocimiento de los ebanistas que trabajan para Moblar”, asegura Maurizio.

Mobiliario colombiano hecho con módulos geométricos de múltiples formas

Además, el flor morado —característico en las piezas de esta firma— tiene en esta oportunidad un trabajo distintivo: “Realizamos un gratado profundo para destacar más las vetas, lo que le da mucha textura. También le dimos una tonalidad más oscura, para que tuviera el efecto que produce la pátina del tiempo, con unos aceites que aplicamos nosotros”, expresa Carlos.

Mobiliario colombiano hecho con módulos geométricos de múltiples formas

Así mismo, todas las piezas de esta línea pueden ser personalizadas, ya que las ejecutan por encargo. “Nos gusta hablar con los clientes, entender sus necesidades y adaptar los objetos a sus requerimientos. Más que una marca de muebles, somos un estudio de diseño”, concluye Maurizio.