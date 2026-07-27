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En una casa diseñada por el arquitecto Fernando Martínez Sanabria (1925-1991), cualquier intervención exige una forma particular de cuidado. No se trata únicamente de actualizar una vivienda, sino de entrar en diálogo con una arquitectura que ya tiene una voz propia, una manera precisa de relacionarse con la luz, el paisaje y la vida doméstica. En este apartamento, la remodelación arquitectónica estuvo a cargo del arquitecto Guillermo Arias (Octubre), mientras que el interiorismo lo desarrolló Íngrid von Halle, propietaria de la vivienda. Dos miradas distintas que terminaron encontrándose con naturalidad en este espacio.

Las claves para remodelar un apartamento patrimonial en Bogotá

El edificio conserva una historia estrechamente ligada a la arquitectura y a la vida cultural del país. A lo largo de las décadas, ha sido habitado por algunas de sus figuras más representativas; es más, en uno de sus espacios funcionó, incluso, la oficina de Fernando Martínez Sanabria, conocido por sus cercanos como el Chuli; todo esto pone de manifiesto el respeto por la obra original.

Las claves para remodelar un apartamento patrimonial en Bogotá

“Cuando uno interviene un apartamento del ‘Chuli’ Martínez o de Salmona, son palabras mayores”, afirma Arias. Sin embargo, ese respeto nunca se tradujo en inmovilidad; por el contrario, la adecuación parte de una convicción muy clara: una buena arquitectura puede seguir transformándose si las decisiones nacen de entender su esencia.

Las claves para remodelar un apartamento patrimonial en Bogotá

“Mi filosofía, cuando toca arreglar apartamentos viejos, es tratar de encontrarles el alma”, explica el arquitecto. Esa búsqueda condujo a una serie de operaciones aparentemente discretas, pero capaces de modificar en forma profunda la experiencia del espacio.

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Los detalles de la renovación del apartamento

La intervención partió de una lectura cuidadosa de la arquitectura existente. Los ambientes fragmentados se integraron, la cocina dejó de ser una sucesión de áreas de servicio para convertirse en uno de los centros de la vivienda y la relación con el jardín se fortaleció mediante pequeñas operaciones, capaces de cambiar por completo la percepción de este hogar. Más que introducir una arquitectura nueva, Arias fue descubriendo posibilidades que permanecían ocultas dentro de la ya existente.

Las claves para remodelar un apartamento patrimonial en Bogotá

Quizás el gesto más elocuente sea la decisión de incorporar al inmueble la antigua escalera común del edificio. En vez de eliminar una circulación que podría parecer redundante, decidió convertirla en una pieza protagonista. Su geometría estrecha y curva, iluminada naturalmente, dejó de ser un elemento funcional para convertirse en una presencia escultórica que organiza la experiencia del espacio.

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“Esa escalera le da el 50 % —de la personalidad— al apartamento”, asegura Arias. La decisión resume su modo de proyectar: reconocer el valor de aquello que ya existe y permitir que adquiera una nueva relevancia.

Sobre esa arquitectura reinterpretada, Íngrid von Halle construyó un interior formado a lo largo de los años. Lejos de responder a una composición previamente definida, el apartamento reúne objetos, muebles y obras de arte adquiridos en distintos momentos de su vida.

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“A mí me gusta mucho una decoración ecléctica. Mezclo antigüedades con cosas modernas, muebles contemporáneos con clásicos”, comenta. El resultado es una colección profundamente personal, en la que conviven columnas antiguas, mobiliario de diseño, piezas encontradas durante sus viajes y obras de artistas como Pedro Ruiz, Ana Mercedes Hoyos, Fernando Botero, Adriana Duque y William Piedrahíta.

Viajar forma parte de ese proceso creativo. En cada destino, Von Halle se interna deliberadamente en anticuarios, galerías y tiendas de diseño para incorporar nuevos elementos a su colección. “Parte de lo que hago en los viajes es buscar piezas de decoración”, cuenta. Esa acumulación paciente hace que el apartamento nunca se perciba como un espacio decorado de una sola vez, sino como el resultado de una historia construida durante décadas.

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La iluminación ocupa un lugar igualmente importante. Más que iluminar, las lámparas construyen la atmósfera del apartamento. Diseños de marcas como Flos, Artemide, Catellani & Smith y del propio Guillermo Arias aparecen como verdaderos elementos escultóricos, que refuerzan la preferencia de Von Halle por la luz indirecta y ambiental.

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“Para mí, la iluminación es esencial. No es simplemente una lámpara; son piezas muy especiales”, afirma. El arte completa esa misma narrativa, no como un complemento decorativo sino como una expresión de la memoria personal y de las experiencias que han acompañado su vida.

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El resultado es una vivienda donde arquitectura e interiorismo establecen un diálogo continuo. La intervención de Guillermo Arias recupera la esencia espacial de la obra de Fernando Martínez Sanabria y demuestra que preservar un edificio no significa congelarlo en el tiempo, sino permitir que siga evolucionando desde sus propias reglas. Sobre esa base, Von Halle incorpora una capa íntima y emocional que convierte el apartamento en el reflejo de una vida dedicada a coleccionar objetos, recuerdos y afectos.

Las claves para remodelar un apartamento patrimonial en Bogotá

Más que una remodelación, este proyecto es una conversación entre tiempos: el tiempo original de Fernando Martínez Sanabria, el de la intervención arquitectónica de Guillermo Arias y el de la mirada personal de Íngrid von Halle. Tres momentos que conviven sin competir entre sí y que demuestran que la mejor forma de conservar una obra de arquitectura no consiste en inmovilizarla, sino en permitir que sea habitada, reinterpretada y enriquecida por quienes continúan escribiendo su historia.

Las claves para remodelar un apartamento patrimonial en Bogotá

Cinco puntos para destacar de este proyecto

Las claves para remodelar un apartamento patrimonial en Bogotá

1. Más que transformar la arquitectura de Fernando Martínez Sanabria, Guillermo Arias parte de comprenderla y potenciar sus cualidades para hacer la remodelación.

2. La incorporación de la antigua escalera común del edificio al interior del apartamento convierte un elemento funcional en una pieza escultórica.

3. El apartamento reúne muebles, antigüedades, obras de arte y objetos adquiridos durante años de viajes y búsquedas personales.

4. La iluminación indirecta y la cuidadosa selección de lámparas convierten la luz en un componente esencial de la atmósfera del proyecto, más allá de su función práctica.

5. La arquitectura de Fernando Martínez Sanabria, la intervención de Guillermo Arias y el interiorismo de Íngrid von Halle demuestran que preservar una obra también significa permitirle incorporar nuevas capas de vida.