El objetivo principal de la renovación integral de este apartamento, ubicado en un edificio de Praga de finales de la década de 1930, era adaptar la distribución a las necesidades de una familia joven, conservando y realzando las cualidades intrínsecas del interior original. Un requisito específico que recibieron los arquitectos de la firma Prokop Hartl fue la integración de un espacio de almacenamiento para las bicicletas familiares.

Un apartamento clásico se convirtió en un espacio íntimo para la vida cotidiana

La paleta de materiales se concibió con sencillez y honestidad, haciendo clara referencia a la época del edificio. Los ejes principales de circulación se destacan mediante armarios empotrados de chapa de roble. En el pasillo, estos armarios están estratégicamente ubicados en la línea de transición entre el nuevo suelo de poliuretano vertido y el parquet de roble restaurado.

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Se restauraron las puertas originales en dos casos, añadiendo nuevos tragaluces para que la luz natural penetre más profundamente en el espacio. En todo el apartamento, los detalles de madera teñida en tonos oscuros proporcionan un ritmo visual uniforme.

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Detalles de la renovación del apartamento

Al eliminar un tabique entre dos habitaciones originales, se creó una amplia sala de estar que permite disfrutar plenamente de las vistas desde la planta superior del edificio. La cocina, originalmente ubicada en una sección trasera separada junto a una antigua habitación de servicio, se reubicó en este espacio central.

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Ahora domina el interior con una isla teñida de azul oscuro, encimeras de granito natural y tiradores de gran tamaño, lo que le confiere al apartamento un carácter artístico y seguro. Una mesa de comedor hecha a medida, elaborada con acero galvanizado en caliente y madera contrachapada de pino blanqueada, conecta funcionalmente la cocina y la sala de estar.

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Las vigas de hormigón visto convergen en el punto de inflexión, tanto literal como metafórico, del apartamento: una columna estructural en la esquina. Originalmente una limitación que supuso un reto, se transformó en el rasgo más distintivo del proyecto. Este nexo, donde confluyen las distintas funciones del espacio abierto, se enfatiza aún más mediante el uso estratégico de espejos y chapa de roble.

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La zona trasera de la cocina original se reconvirtió en una tranquila zona para los padres, que incluye un dormitorio con una amplia pared de almacenamiento y una ducha a ras de suelo separada por bloques de vidrio. El mobiliario empotrado se complementa con objetos a medida de anýz (www.anyz.store) y elementos originales restaurados.