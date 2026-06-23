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Este apartamento se ubica en un edificio diseñado por el arquitecto Fidel Mendoza —fundador y director de Fidel Mendoza Arquitectos—, tras haber sido seleccionado mediante un concurso privado. El proyecto, en el norte de la capital, cerca de la carrera séptima —considerada una de las vías más importantes de la ciudad—, lleva por nombre Vita, que en italiano traduce ‘vida’, título en absoluto retórico, puesto que adopta elementos propios del significado del término, como la naturaleza existente en el lugar, especialmente tres sauces llorones que la dueña del predio sembró décadas atrás.

La ciudad y los cerros como protagonistas del espacio de este apartamento en Bogotá

El edificio se divide en dos bloques, uno de los cuales gira su fachada en diagonal con el propósito de optimizar el ingreso de luz natural y dirigir las visuales hacia el oriente; sin embargo, ambos bloques disponen sus caras principales hacia el eje de la séptima y el paisaje de los cerros.

La ciudad y los cerros como protagonistas del espacio de este apartamento en Bogotá

En medio de los dos volúmenes se encuentran los ascensores y las escaleras, estrategia que permite fugar las visuales desde el núcleo central —o punto fijo— hacia el exterior, al tiempo que construye un espacio iluminado y enriquecido con la presencia de vegetación.

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Su altura es de seis pisos, y los dos últimos los ocupa un penthouse que se extiende a lo largo de las plantas quinta y sexta, lo que lo convierte en uno de los protagonistas del edificio. “La cocina es, tal vez, el corazón de este apartamento, característica que responde no solo a la personalidad de los usuarios, sino al hecho de que se dedican a la gastronomía”, explica el arquitecto.

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Si bien la tendencia actual consiste en eliminar el mayor número de muros divisorios incorporando la cocina a la zona social, Fidel defiende la idea de independizar la cocina o, como en este caso, evitar que se mantenga visible desde ambientes como la sala, a pesar de estar abierta.

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Mendoza apostó por crear una obra de arquitectura total y por eso diseñó hasta el detalle más irrelevante. “Eso sí, el interiorismo fue responsabilidad de los dueños del apartamento, debido a que, para mí, esa labor es tan personal como irrepetible, por lo que de esa parte se deben encargar quienes realmente van a habitar el espacio”, afirma. Para esto, estableció una serie de criterios arquitectónicos y la decoradora de interiores Laura Salcedo acompañó a los propietarios durante el proceso.

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El diseño del apartamento

En cuanto a la distribución, el arquitecto se inspiró en espacios que lo han conmovido o que recuerda en virtud de sus cualidades formales. Así, por ejemplo, al salir del ascensor se encuentra el vestíbulo, una zona que no solo recibe, sino que abraza con sus materiales cálidos y su escasa iluminación.

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¿Una especie de contradicción? “Sí. Uno de los recursos compositivos que suelo integrar en mis proyectos es el contraste entre luz y sombra. La sensación de pasar de un lugar oscuro a uno iluminado es emocional. Ese es, justamente, el efecto que se consigue con el umbral entre el vestíbulo y el corredor central”, agrega.

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Dicho corredor reparte de un lado hacia la zona social y del otro, al estudio y las habitaciones secundarias. En este sentido, es importante mencionar que el estudio está separado del corredor por un patio, lo que le garantiza un ambiente sereno y silencioso. La distribución binuclear permite una segregación funcional de los espacios y, simultáneamente, crea unos recorridos internos agradables.

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Una escalera de caracol conduce al segundo nivel, donde se halla, en el costado norte, la habitación principal, junto a un baño y un vestier lo suficientemente amplios, y en el sur, una gran terraza provista de una zona social con BBQ.

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La paisajista Carolina Díaz se encargó del diseño de las terrazas y jardines, tanto del apartamento como del edificio, complementando la arquitectura y haciendo eco del concepto de Vita.

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Entre el paisaje natural y el urbano, la luz y la sombra, este proyecto hace del espacio doméstico una experiencia emocional.

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Cinco puntos para destacar de esta obra

1. Prevalecen los materiales con propiedades táctiles, de texturas rugosas, que rememoran la naturaleza que rodea el edificio.

2. El proceso de diseño estuvo definido por el uso de una herramienta tradicional: el dibujo a mano alzada.

3. Inspirado en la obra del maestro francosuizo Le Corbusier, el arquitecto revistió la fachada de microcemento para darle un aspecto depurado y homogéneo.

4. Mendoza introdujo patios y terrazas amplios, en busca de ambientes acogedores y plácidos.

5. La zona social es generosa y abierta al exterior, mientras que las habitaciones son contenidas e íntimas.