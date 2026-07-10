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Ubicada en la ciudad metropolitana de Montreal, la Biblioteca L’Octogone se alza en el distrito clave del barrio de LaSalle, reconocido por su diversidad cultural y social. Desde su inauguración en 1984, ha sido la institución cultural más concurrida del barrio. Sin embargo, su potencial se había visto limitado por las restricciones espaciales y funcionales de su configuración original, que ofrecía poca apertura y conexión con el entorno urbano circundante.

Esta biblioteca en Canadá parece una linterna urbana: transforma la cultura a través de luz

En 2017, la biblioteca fue convocada a un concurso de arquitectura, una iniciativa muy extendida en Quebec para la realización de grandes instalaciones públicas que promueve la excelencia en la arquitectura quebequense. En lugar de simplemente ampliar una biblioteca existente, el concurso desafió a los equipos de diseño a imaginar una institución cultural del siglo XXI: accesible, flexible, sostenible y profundamente arraigada en su comunidad, capaz de reunir cultura, creatividad, aprendizaje y vida cívica, preservando al mismo tiempo la fuerte identidad del edificio original y fortaleciendo su relación con el parque adyacente y los espacios públicos circundantes.

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Seleccionado como la propuesta ganadora, el proyecto de ampliación de Anne Carrier Architectes en consorcio con Labonté Marcil architectes ofrece una reinterpretación contemporánea de uno de los edificios emblemáticos de LaSalle, donde la arquitectura se convierte a la vez en un receptáculo de memoria, un hito urbano y un catalizador para la transición socioecológica.

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Ubicada en una encrucijada estratégica, la biblioteca se redefine como un importante centro cultural y social para el barrio: un lugar vibrante y acogedor para compartir, crear y aprender que responde a las necesidades cambiantes de su comunidad. El proyecto es la culminación de años de análisis de necesidades y consultas públicas destinadas a reinventar una instalación existente en un destino inclusivo, luminoso y completamente abierto a su entorno.

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En lugar de borrar el carácter distintivo del edificio, el proyecto lo sitúa en el centro del concepto de diseño. El volumen octogonal original se conserva, se pone al descubierto y se amplía mediante la adición de una nueva planta, aumentando la superficie de la biblioteca de 2645 m² a casi 4500 m².

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Esta intervención transforma una forma originalmente introvertida en un gesto arquitectónico singular, al tiempo que limita la huella del edificio y maximiza la reutilización de la estructura existente. De este modo, se evitan hasta 261 000 kg de emisiones de CO₂ y se desvían 870 m³ de residuos de construcción.

El diseño de la biblioteca

Inspirándose en la historia de LaSalle, desde el Canal de Lachine hasta el Molino de Viento de Fleming, la arquitectura se organiza en torno a una progresión espacial fluida y ascendente. Desde la Avenida Dollard, una amplia zona pública conduce a los visitantes a un gran vestíbulo, un nodo interior central que conecta la ciudad con el parque. Este espacio central de encuentro orienta a los visitantes y estructura la circulación hacia las diversas áreas de la biblioteca, así como hacia las terrazas y jardines de la azotea.

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Tres faroles definen tanto el edificio como sus usos. El Farol Urbano se ubica sobre las áreas administrativas y de apoyo de la biblioteca existente, convirtiéndose en un hito distintivo en la esquina noreste de la Avenida Dollard y la Calle Salley. Animada por espacios de trabajo enmarcados por aberturas inspiradas en cómics, su fachada transparente se abre hacia el espacio público exterior.

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Hacia el suroeste, la Linterna Pastoral se extiende hacia el Parque Félix-Leclerc y el Canal del Acueducto, tomando como referencia el ritmo estructural del gran volumen octogonal que se encuentra debajo. Un amplio marco se extiende desde la volumetría arquitectónica, ofreciendo luminosos espacios de lectura y una espaciosa terraza al aire libre.

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El Centro Comunitario, ubicado al sureste, alberga espacios públicos que se benefician de una conexión directa con el vestíbulo de entrada y las actividades al aire libre. En constante diálogo con las estaciones del año, la cafetería, la sala de lectura y el Fab Lab dinamizan una vibrante vida comunitaria que se desarrolla cerca de la entrada sur, en las terrazas y salones adyacentes, y en todo el parque urbano rediseñado que rodea el edificio.

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Por otro lado, la colección de cómics, un rasgo distintivo de la Biblioteca L’Octogone, impregna toda la experiencia arquitectónica. La geometría de los espacios, el mobiliario a medida, la señalización y la escalera escultórica evocan el lenguaje de la narrativa gráfica, transformando la visita en una experiencia inmersiva y lúdica.

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La calidad arquitectónica es fundamental para la experiencia del usuario, con abundante luz natural y miradores interiores que ofrecen vistas a la biblioteca y al cielo. El arte desempeña un papel destacado en la identidad renovada del edificio, especialmente a través de un muro vegetal inspirado en La gran ola de Kanagawa y una escalera helicoidal que exhibe En circulation , una obra de arte suspendida de la artista Karilee Fuglem que guía a los visitantes hacia el espacio contemplativo conocido como Dans ma bulle .

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Desde una perspectiva ambiental, el proyecto prioriza la reutilización de componentes existentes, incluyendo la losa de hormigón y partes de la estructura, reduciendo significativamente las emisiones de carbono y los residuos de construcción.

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Actualmente en proceso de obtener la certificación LEED Oro, la biblioteca combina una envolvente de alto rendimiento, estrategias de diseño pasivo, sistemas de recuperación de energía y sistemas mecánicos eficientes, lo que resulta en una reducción del consumo energético de más del 30 %.La Biblioteca L’Octogone encarna una arquitectura responsable, expresiva y profundamente arraigada en su paisaje y comunidad.