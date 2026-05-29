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La transparencia es uno de los valores paradigmáticos que hemos heredado de la arquitectura moderna del siglo XX. La incorporación del vidrio como material constructivo, al igual que de sistemas estructurales que conducen las cargas de una construcción de manera puntual, permitió imaginar edificios más ligeros, menos masivos, donde la envolvente dejaba de ser un límite opaco para convertirse en un plano permeable.

Un edificio abierto a la ciudad: transparencia y vida cívica en el CAM de Chía

Esa condición técnica no solo transformó la forma, sino también el modo en que los edificios se relacionan con su entorno. En el caso de la arquitectura pública, la transparencia adquiere un sentido adicional, pues permite hacer visible lo que ocurre en el interior, exponer en vez de aislar, así como construir una relación más directa entre la institución y la ciudad.

Un edificio abierto a la ciudad: transparencia y vida cívica en el CAM de Chía

El Centro Administrativo Municipal (CAM) de Chía, diseñado por Konrad Brunner Arquitectos con la dirección de Alexander Brunner y Daniel Guzmán, y construido por Rizoma Proyectos, se concibió precisamente sobre esa premisa.

Un edificio abierto a la ciudad: transparencia y vida cívica en el CAM de Chía

El edificio concentra las dependencias del gobierno municipal y los espacios de atención al ciudadano, pero su aporte no se limita a resolver un programa complejo, sino a establecer una postura frente a lo público: hacer visible la gestión, permitir que el ciudadano vea a los funcionarios trabajando, construir una idea contemporánea de honestidad desde la arquitectura.

Un edificio abierto a la ciudad: transparencia y vida cívica en el CAM de Chía

La arquitectura del edificio

Esa intención se construye desde su emplazamiento en el entorno. El edificio no se implanta como un objeto aislado, sino que se retroceden sus paramentos para ampliar el espacio público, creando andenes generosos y zonas verdes que prolongan la ciudad hacia el interior, a lo que se suma su configuración por medio de dos patios que permiten atravesarlo. El proyecto se integra con la vida urbana a partir de la manera en la que los transeúntes se pueden cruzar con él.

Un edificio abierto a la ciudad: transparencia y vida cívica en el CAM de Chía

El primer patio, vinculado al acceso, lo plantean como un jardín deprimido que se relaciona con el sótano, mientras que el segundo lo sitúan a nivel del espacio público. Entre ambos aparece un volumen elevado que los separa y cuya cubierta se convierte en una terraza a cielo abierto, de uso común para los empleados.

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Por otro lado, en el patio a nivel se ubica la sede del Concejo municipal como una pieza singular, resuelta como un volumen ovoide que se posa en el centro del vacío. Una ventana corrida en su perímetro permite que desde el exterior se perciban las sesiones, reforzando la idea de transparencia institucional. No se trata solamente de mostrar el edificio, sino también de mostrar lo que ocurre dentro de él.

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La organización espacial del conjunto responde a una lógica clara. Las plantas libres, definidas a partir de una modulación precisa de columnas, permiten una alta flexibilidad y adaptación en el tiempo. Las circulaciones se vuelcan hacia los patios para animar el recorrido de los ocupantes y liberar las fachadas hacia la ciudad para localizar allí los espacios de trabajo y atención al público.

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La disposición del programa, tanto en planta como en sección, invierte la relación tradicional del edificio institucional cerrado; lo más público se acerca al exterior, en tanto que lo más privado se desplaza hacia los niveles superiores.

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Los responsables del proyecto proponen estrategias de gestión sostenible desde una apuesta por una accesibilidad mixta. Peatones, bicicletas y vehículos encuentran puntos de ingreso diferenciados, lo que refuerza la idea de un edificio abierto y conectado con múltiples escalas de movilidad. De igual manera, la incorporación de paneles solares en cubierta introduce además una capa técnica que responde a las condiciones contemporáneas de eficiencia.

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En su materialidad y sistema constructivo, el edificio busca una condición de ligereza. Las fachadas acristaladas, las circulaciones abiertas y la estructura expuesta diluyen el peso visual de una masa considerable, ampliando así la relación entre interior y exterior.

Un edificio abierto a la ciudad: transparencia y vida cívica en el CAM de Chía

Más que un edificio administrativo, el CAM de Chía se plantea como una extensión del espacio público. No representa el poder; lo hace visible. En esta operación, la arquitectura deja de ser un objeto cerrado y se convierte en un soporte para la vida cívica, donde la transparencia no es un discurso, sino una condición que construye un entorno para el gobierno, pero también para los ciudadanos.

Cinco puntos para destacar de esta obra

1. En el edificio se propone la transparencia como una condición construida que hace visible la gestión pública y acerca la institución al ciudadano.

2. La configuración a partir de dos patios permite atravesar el proyecto y prolonga el espacio público hacia el interior de la manzana.

3. La sede del Concejo municipal es un volumen ovoide autónomo, cuya ventana corrida expone las sesiones hacia el exterior.

4. Las plantas libres y la modulación estructural permiten flexibilidad en el tiempo y organizan el programa en función del contacto con la ciudad.

5. La ligereza del sistema constructivo y las fachadas acristaladas diluyen la masa del edificio y amplifican la relación entre interior y exterior.