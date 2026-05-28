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Una ciudad no se construye con un solo tipo de edificio, sino con capas: vivienda, equipamientos comunitarios, comercio, oficinas, espacio público. Cuando esas piezas coexisten y se relacionan bien, el resultado no es la simple mezcla de usos; es un entorno urbano que produce plusvalía, genera actividad pública, dinamiza la calle y le da a un sector una densidad de vida que ningún proyecto podría generar por sí solo.

Esa es la premisa con la que se organiza la edición de mayo de 2026 de la revista AXXIS. Los proyectos que la componen son distintos en programa, escala y ciudad. Algunos son residenciales, otros son equipamientos o desarrollos privados. Ninguno pretende resolverlo todo, pero todos comparten una condición: responden a su contexto y producen algo más allá de sus propios límites. Y en esa suma es donde ocurre la ciudad.

Edificio Boroló. Fotografía: Iván Ortiz.

Al hablar de construcción, es habitual referirnos a los aspectos técnicos y económicos implícitos en la arquitectura y la ingeniería: sistemas estructurales, lógicas de ensamble, normas, costos por metro cuadrado. Esa conversación es necesaria, pero no explica el propósito de construir, ni nos cuenta por qué y para qué lo hacemos.

Un edificio no es solamente una solución técnica. Es también una pieza urbana. Ocupa un lugar, define un borde, establece una relación con la calle y con lo que lo rodea. Esas decisiones —de implantación, escala, programa y apertura hacia el espacio público— determinan si un proyecto aporta a la colectividad o simplemente ocupa el suelo.

Edificio 79 Bogotá. Fotografía: Iván Ortiz.

Es fundamental abrir la conversación sobre la construcción a una mirada que ayude a entender que lo que realmente construimos —o queremos construir— es un entorno digno y democrático para vivir bien como ciudadanos. La técnica y los números no son el fin, sino un medio.

La arquitectura como tejido social

Los proyectos que se publican en la presente edición se leen desde esa perspectiva. No como objetos aislados, sino como partes de un tejido. Una torre de vivienda que organiza bien su planta baja activa el andén; un equipamiento que abre sus espacios comunes al barrio produce vida más allá de sus usuarios directos, y un desarrollo privado que respeta la escala del barrio y genera espacio público de calidad le devuelve algo a la ciudad. En todos estos casos, la arquitectura deja de ser un producto para convertirse en infraestructura urbana.

Edificio 79 Bogotá. Fotografía: Iván Ortiz.

Esa transformación no ocurre por accidente. Se requiere tomar decisiones deliberadas desde el diseño: dónde se ubica el acceso, cómo se trata el borde con la calle, qué usos se disponen en los niveles más públicos, qué relación establece el edificio con los predios vecinos y con el espacio abierto. Son preguntas que van más allá del programa y del presupuesto, pero que determinan de manera concreta si un proyecto construye ciudad o simplemente la densifica.

Edificio Kubik Living 8i8. Fotografía: Andrés Valbuena, cortesía Kubik Living 8i8.

Esto tiene consecuencias reales y medibles. Para el habitante, en forma de calidad de vida cotidiana, pues le ofrece la posibilidad de caminar y de relacionarse con una multiplicidad de servicios; para el sector, en forma de propósito y demanda sostenida; para la ciudad, en forma de tejido construido lleno de vida urbana. La plusvalía que generan estos proyectos no se mide solo en valorización del metro cuadrado —aunque eso también sucede—; se mide en función de la calidad del lugar que producen, si la gente quiere estar ahí, caminar por ahí, vivir cerca.

En Colombia, donde el 80 % de la población reside en zonas urbanas —según proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas— y las ciudades siguen creciendo bajo presión inmobiliaria, esta forma de entender la construcción adquiere una pertinencia particular.

Edificio Kubik Living 8i8. Fotografía: Andrés Valbuena, cortesía Kubik Living 8i8.

No se trata de construir más o menos, sino de construir mejor, con mayor conciencia del entorno, con mayor generosidad hacia el espacio público, con una lectura más atenta de lo que cada pieza le aporta al conjunto. Los proyectos que operan desde esa lógica no solo responden mejor al mercado, también son más apetecidos por este, ya que están anclados a necesidades reales y a sitios que la gente reconoce como propios.