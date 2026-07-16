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Revista Axxis
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La vivienda Thomas Street, diseñada por Embrace Architects, es una casa privada definida por la proporción, la luz, las geometrías curvas y la perdurabilidad de los materiales. Además de ser nominado como finalista en los premios Architizer A+Awards 2026 en la categoría de Interiores Residenciales, el proyecto ha recibido reconocimientos del Architecture MasterPrize, Interior Design Excellence Awards e International Design Awards.
Combinando un minimalismo con un estilo de vida sofisticado, la residencia Thomas Street destaca por su diseño audaz, su meticulosa artesanía y su inquebrantable atención al detalle, todo ello bajo la perspectiva de ritmos clásicos contemporáneos y perdurables.
El diseño de la vivienda
Esta obra de arquitectura contemporánea, se inspira en el lenguaje tradicional y reinterpreta la esencia de un lugar perdurable. La combinación de proporción, ritmo y la sobria autoridad de elementos lineales bien ejecutados se une a la geometría del arco como expresión formal definitoria. Esta geometría, que funciona tanto como recurso formal como filosófico, suaviza los demás elementos construidos, creando una transición fluida entre el interior y el exterior.
“La luz también se trata como un material en sí mismo, ya que transita dentro y fuera de los espacios a lo largo del día. En este proceso, el carácter de cada espacio cambia a lo largo del día y, junto con los elementos geométricos expresados, las formas estructurales también adquieren una atmósfera particular», dice el estudio encargado.
La combinación de piedra natural, madera cálida y acabados texturizados aporta profundidad y una agradable sensación táctil a cada espacio, creando un lujo sutil y a la vez evidente. Elegancia y confort no son valores contrapuestos; al contrario, conviven en perfecta armonía en el diseño de esta obra.
Además, el entretenimiento se desarrolla como una experiencia inmersiva: cine, bar, bodega y salón están conectados por una cuidada lógica de materiales y diseñados para una vida privada y sin prisas.
«Con una artesanía exquisita, una precisión impecable en los detalles y una profunda resolución en la relación entre forma y sentimiento, esta vivienda es un hogar que transmite una confianza serena y que, ante todo, está construido para perdurar», comenta la firma.