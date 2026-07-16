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La vivienda Thomas Street, diseñada por Embrace Architects, es una casa privada definida por la proporción, la luz, las geometrías curvas y la perdurabilidad de los materiales. Además de ser nominado como finalista en los premios Architizer A+Awards 2026 en la categoría de Interiores Residenciales, el proyecto ha recibido reconocimientos del Architecture MasterPrize, Interior Design Excellence Awards e International Design Awards.

Así se ve una casa ganadora de premios de arquitectura

Combinando un minimalismo con un estilo de vida sofisticado, la residencia Thomas Street destaca por su diseño audaz, su meticulosa artesanía y su inquebrantable atención al detalle, todo ello bajo la perspectiva de ritmos clásicos contemporáneos y perdurables.

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El diseño de la vivienda

Esta obra de arquitectura contemporánea, se inspira en el lenguaje tradicional y reinterpreta la esencia de un lugar perdurable. La combinación de proporción, ritmo y la sobria autoridad de elementos lineales bien ejecutados se une a la geometría del arco como expresión formal definitoria. Esta geometría, que funciona tanto como recurso formal como filosófico, suaviza los demás elementos construidos, creando una transición fluida entre el interior y el exterior.

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“La luz también se trata como un material en sí mismo, ya que transita dentro y fuera de los espacios a lo largo del día. En este proceso, el carácter de cada espacio cambia a lo largo del día y, junto con los elementos geométricos expresados, las formas estructurales también adquieren una atmósfera particular», dice el estudio encargado.

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La combinación de piedra natural, madera cálida y acabados texturizados aporta profundidad y una agradable sensación táctil a cada espacio, creando un lujo sutil y a la vez evidente. Elegancia y confort no son valores contrapuestos; al contrario, conviven en perfecta armonía en el diseño de esta obra.

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Además, el entretenimiento se desarrolla como una experiencia inmersiva: cine, bar, bodega y salón están conectados por una cuidada lógica de materiales y diseñados para una vida privada y sin prisas.

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«Con una artesanía exquisita, una precisión impecable en los detalles y una profunda resolución en la relación entre forma y sentimiento, esta vivienda es un hogar que transmite una confianza serena y que, ante todo, está construido para perdurar», comenta la firma.