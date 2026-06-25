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El estudio Terry Aidoo presenta Kabila, una colección de muebles inspirada en el significado social y cultural del patio tradicional africano. Compuesta por una mesa de centro y un taburete a juego, la colección explora cómo el mobiliario puede fomentar la reunión, el sentido de pertenencia y las experiencias compartidas a través del diseño contemporáneo.

Esta colección de muebles está inspirada en la cultura del patio tradicional africano

El nombre Kabila, que significa clan o tribu tanto en suajili como en árabe, evoca la idea de una identidad forjada no solo por lazos de sangre, sino también por experiencias compartidas, tradiciones y memoria colectiva. Inspirándose en el patio como lugar de encuentro, narración, celebración e intercambio, la colección reinterpreta estos espacios de convivencia en una familia de objetos escultóricos de madera.

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Concepto de las piezas de colección Kabila

En muchas culturas africanas, el patio funciona como el corazón de la vida comunitaria. Ubicado entre el espacio privado y el público, sirve como lugar de encuentro para generaciones, donde se comparten comidas, se cuentan historias y se transmiten tradiciones. Más que un elemento arquitectónico, el patio representa un marco para la conexión, el sentido de pertenencia y la continuidad cultural.

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Asimismo, la mesa de centro se convierte en una interpretación contemporánea del espacio común, mientras que los taburetes se conciben como elementos individuales que la rodean, reflejando la relación espacial propia de los patios tradicionales. En conjunto, las piezas crean un entorno que invita a la reunión, la conversación, la participación y el intercambio.

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Elementos de diseño

La pieza central de la colección Kabila es la mesa de centro, cuya superficie incorpora un detalle circular en relieve que evoca la ceremonia del café eritreo, un ritual centrado en la hospitalidad, la conversación y la convivencia.

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Más que un simple elemento decorativo, este detalle reconoce el papel de los rituales compartidos en la creación de comunidad, transformando la mesa en un espacio simbólico para el encuentro, la reflexión y el intercambio.

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La mesa también incorpora una representación tallada de Oware, uno de los juegos de mesa más antiguos y populares de África Occidental, que tradicionalmente se ha jugado de generación en generación. Oware sirve como herramienta para el aprendizaje, la narración de historias, la estrategia y la interacción social.

Además, esta pieza se complementa con un taburete inspirado en los asientos tradicionales del Reino de Benín, en la actual Nigeria. Históricamente, los taburetes Edo tenían un significado tanto práctico como simbólico, sirviendo como símbolos de estatus e identidad. En lugar de replicar estas formas directamente, Kabila las reinterpreta desde una perspectiva contemporánea.

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Esta colección está elaborada artesanalmente con madera maciza de sapele, elegida por su durabilidad, su rica veta y su calidez natural. Las piezas combinan técnicas tradicionales de carpintería con procesos de fabricación contemporáneos, dando como resultado objetos que equilibran precisión, artesanía y autenticidad del material.