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Hablar de Productos Arquitectónicos es hablar de una marca que ha acompañado la evolución del diseño y la arquitectura en Colombia durante casi tres décadas. Desde su fundación en 1997, la compañía ha trabajado bajo una visión clara: ofrecer soluciones que integren funcionalidad, innovación y estética, elevando los estándares en cocinas, baños, superficies y especificación arquitectónica.

A lo largo de los años, la marca ha entendido que los espacios no solo se diseñan, también se experimentan. Esta filosofía tomó forma de manera contundente en 2016 con la creación de la Torre PA, un lugar concebido como un ecosistema donde arquitectos, diseñadores, constructores y clientes pueden interactuar con materiales, tendencias y propuestas en un entorno pensado para inspirar y facilitar la toma de decisiones.

La evolución de una marca en la que el diseño es una experiencia integral para arquitectos

Detalles de la historia de Productos Arquitectónicos

Más que un showroom, la Torre PA se ha consolidado como un punto de encuentro para el diseño contemporáneo, demostrando cómo la experiencia física puede influir en la manera en que se conciben y desarrollan los proyectos.

La evolución de una marca en la que el diseño es una experiencia integral para arquitectos

La historia de crecimiento de la compañía continuó en 2024 con su llegada a Medellín, una expansión que fortalece su presencia en el país y reafirma su compromiso con la transformación de los espacios a través de propuestas integrales y de alto nivel.

La evolución de una marca en la que el diseño es una experiencia integral para arquitectos

Hoy, Productos Arquitectónicos representa mucho más que una oferta de productos. Su trayectoria evidencia cómo los espacios de exhibición, inspiración y experimentación se han convertido en herramientas fundamentales para impulsar nuevas formas de proyectar la arquitectura y el interiorismo. Una visión que continúa construyéndose y que sigue marcando el rumbo del diseño en Colombia.