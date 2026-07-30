Una azotea inspirada en la Marbella de los años setenta transforma este Hotel en España

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Escondido Rooftop Bar es el espacio al aire libre realizado por El Equipo Creativo, ubicado en la azotea del Hotel Kimpton Los Monteros en Marbella, España. Concebido como parte de una renovación integral de los espacios públicos del hospedaje, este lugar posee una identidad propia, arraigada en el carácter específico de su ubicación.

Organizada en plataformas escalonadas a diferentes niveles, la azotea crea zonas diferenciadas, cada una con su propia atmósfera. En la planta superior, el bar marca la pauta con referencias a los años setenta, motivos geométricos y una cálida paleta terracota.

Abajo, se ubica una piscina panorámica revestida de azulejos cerámicos retro esmaltados a mano se extiende hacia las vistas despejadas del Mediterráneo. De día, el ambiente es relajado, al caer la noche, el espacio se transforma: se vuelve más social, más vibrante.

Sobre el diseño de la azotea

El diseño se inspira en una idea concreta de Marbella: el ocio de la ‘jet-set’ de los años setenta, cuando la Costa del Sol se convirtió en sinónimo de un lujo discreto y sofisticado. El Equipo Creativo partió de esta idea, no por nostalgia, sino para destilar la esencia del lugar: su calidez, su tranquilidad, su conexión con el placer.

El suelo de baldosas cerámicas de terracota y crema, con su diseño de tablero de ajedrez de gran tamaño, confiere a la azotea una identidad inconfundible. Sobre esta base gráfica, el mobiliario introduce el color mediante contrastes deliberados: tumbonas rosa empolvado, sillas de alambre amarillo mostaza, tapicería verde oscuro y sombrillas a rayas y con flecos.

Además, el bar se ubica bajo una pérgola de madera que filtra la luz del atardecer y enmarca las vistas hacia la Sierra Blanca y el mar. En todo el espacio, la vegetación mediterránea, las palmeras y las jardineras de terracota difuminan la línea entre el diseño arquitectónico y el paisaje circundante.