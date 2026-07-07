Revista Axxis Getting your Trinity Audio player ready...

Casa Portobello, vivienda de estilo victoriano renovada y ampliada para satisfacer las necesidades de una joven familia, ofrece una conexión íntima con la naturaleza y un diseño que promueve el bienestar.

El baño de una casa victoriana ahora es un santuario iluminado por el jardín

Su renovación se centra en crear espacios luminosos que permitan a los propietarios desconectarse del bullicio urbano. Para esto, bajaron y ampliaron el primer nivel, integrando un jardín cerrado que se convierte en el elemento central de la vivienda. Los grandes ventanales no solo aportan luz natural, sino que además ofrecen vistas al jardín, promoviendo una conexión visual con el exterior desde todas las estancias.

Scullion Architects, reconocido estudio de arquitectura irlandés encargado del proyecto de remodelación, decidió conservar la escalera de dos niveles en la entrada y transformar la puerta original del salón en un ventanal que conecta visualmente con la cocina. Desde el pasillo, el nuevo jardín es visible a través del ventanal del baño, lo que refuerza la idea de un hogar que respira naturaleza.

El baño de una casa victoriana ahora es un santuario iluminado por el jardín

El cuarto de baño principal, ubicado en el primer nivel, se diseñó para ofrecer una experiencia de refugio. Con un suelo de terrazo y detalles en madera oscura, este espacio no solo es funcional, sino que también evoca una atmósfera zen. El patio, colmado de plantas, permite que la luz natural inunde el baño, creando un entorno tranquilo y relajante.

El baño de una casa victoriana ahora es un santuario iluminado por el jardín

Los acabados interiores se caracterizan por su naturalidad y suavidad al tacto. Esto, además de reforzar la conexión con el exterior, aporta un sentido de calma y bienestar al espacio.

En el baño, los detalles en madera oscura contrastan con una pared de acabado rugoso, lo que genera un juego visual que enriquece la estética del lugar. Los muebles minimalistas y la paleta de colores neutros contribuyen a un ambiente sereno.

El baño de una casa victoriana ahora es un santuario iluminado por el jardín

La elección de materiales es fundamental en Casa Portobello. Los suelos de madera y hormigón, que se extienden por toda la vivienda, proporcionan una continuidad estética y funcional. El uso de piedra en el cuarto de baño no solo es estético, sino también práctico, ya que resiste la humedad y el desgaste. Este material, combinado con la calidez de la madera, crea un equilibrio perfecto entre modernidad y confort.

Nos encanta del baño de esta casa

El baño de una casa victoriana ahora es un santuario iluminado por el jardín

1. La atención al detalle en los acabados y la elección de los materiales, junto a un diseño que prioriza la luz y la intimidad.

2. Este proyecto no solo redefine el concepto de vivienda familiar en Dublín, sino que invita a los propietarios a experimentar sus baños como santuarios de paz y serenidad.

3. Las generosas superficies de cristal en las ampliaciones conectan los espacios interiores con el exterior y, además, permiten que la luz fluya libremente.