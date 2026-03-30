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Ya están abiertas las inscripciones para la Bienal Latinoamericana de Arquitectura de Colombia 

Con inscripciones abiertas hasta el 8 de mayo, la Bienal Colombiana inaugura un espacio que busca visibilizar la arquitectura latinoamericana y sus respuestas a los desafíos contemporáneos.
  • Autor:
  • Revista Axxis
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  • Créditos imágenes:
  • Random Institute GkacI, Unsplash

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Revista Axxis
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La Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo alcanza su trigésima edición marcando un punto de inflexión en su historia. Este evento es una apertura hacia nuevas conversaciones, escalas y territorios.

Bienal colombiana de arquitectura y urbanismo
Crédito de la foto: Jimmy Chang, Unsplash.

A partir de este año, la bienal inicia un proceso de internacionalización que amplía su alcance. Surge así la I Bienal Latinoamericana de Arquitectura de Colombia, un capítulo paralelo que invita a arquitectos y arquitectas de toda la región a participar con proyectos de obra construida, generando un espacio de diálogo que trasciende fronteras.

Más de lo nuevo del Bienal

Esta nueva plataforma no solo busca visibilizar lo mejor de la práctica arquitectónica latinoamericana, sino también identificar sus valores, reconocer sus aportes y proyectar sus ideas hacia escenarios globales. 

En un contexto, este evento se consolida como un lugar de encuentro para compartir experiencias, visiones y soluciones.

Diseño
Crédito de la foto: Elina Mladenova, Unsplash.

Además, esta es una invitación a pensar la arquitectura como un lenguaje común en América Latina, capaz de conectar realidades diversas a través del diseño, la innovación y la sensibilidad territorial. 

Ya están abiertas las inscripciones para la bienal latinoamericana de arquitectura de colombia 
Crédito de la foto: Alejandro Barba, Unsplash.

En este sentido, la inclusión del talento emergente cobra especial relevancia, abriendo oportunidades para nuevas voces que están redefiniendo el oficio.

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