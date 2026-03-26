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Un bosque de abetos, vistas de troncos de árboles gigantes, pájaros, ciervos y rayos de sol parpadeantes. Abajo, la superficie de un lago. El camino de acceso de este proyecto se encuentra en el borde superior de la parcela. Desde la calle, la casa parece de una sola planta —invisible y pequeña—; desde el jardín, se convierte en una vivienda de dos plantas abierta y amplia.

Esta casa es como un ‘organismo vivo’ que se integra en el bosque

En esta residencia, una obra a cargo de la firma David Kraus, los carros se estacionan en la azotea. La volumetría de la casa sigue la pendiente del terreno y las necesidades espaciales del cliente. El espacio central de la escalera (el «torso») conecta las alas oeste y este —la zona de día y de noche—.

Esta casa es como un ‘organismo vivo’ que se integra en el bosque

El concepto principal es un eje visual y un descenso hacia el paisaje forestal. Verde y rojo como colores complementarios. Este proyecto —un organismo— se convierte en parte del bosque.

La arquitectura de la casa

El terreno inclinado que desciende de norte a sur, con acceso desde arriba, fue crucial para el diseño. Una de las decisiones clave fue la ubicación precisa del edificio en la parcela, que es relativamente grande. Se retiraron los restos de la casa original, dejando un hueco con un desnivel de unos 3,6 metros desde la carretera.

Esta casa es como un ‘organismo vivo’ que se integra en el bosque

Árboles maduros se alzan hasta diez metros por debajo del solar y forman un fenómeno sorprendente: sus ramas susurran, se mueven y se elevan como esculturas hacia el cielo. Un retranqueo de casi cinco metros respecto a la calle adyacente crea una amplia zona de entrada y aparcamiento en la azotea.

La orientación de la casa responde a los puntos cardinales y a las vistas. Por ejemplo, se abre al sur y hacia el bosque, mientras permanece cerrada al norte y a la calle.

Esta casa es como un ‘organismo vivo’ que se integra en el bosque

Desde la parte superior norte, la casa se integra en la pendiente. Desde la calle, parece de una sola planta y casi invisible; desde el jardín, es completamente diferente: alta, acristalada y espaciosa. La idea central es el eje visual y el descenso hacia el paisaje forestal, como si se pasara del garaje a otro mundo.

Esta casa es como un ‘organismo vivo’ que se integra en el bosque

El vestíbulo central con escalera (una especie de columna vertebral sólida de la estructura) conecta las alas oeste y este. La casa se puede interpretar en cinco niveles funcionales básicos: a nivel de calle, el aparcamiento cubierto, el espacio de entrada central y una zona luminosa con un estudio; a nivel del bosque, las zonas de día y de noche.

Detalles del diseño

La entrada conduce a través del estacionamiento en la azotea, una terraza cubierta por un techo dentado que evoca de inmediato el carácter industrial de la casa. Tres de los «dientes» representan las plazas de aparcamiento y uno la entrada principal.

Esta casa es como un ‘organismo vivo’ que se integra en el bosque

Una característica de este proyecto es que el techo está formado por una estructura de acero rojo en bruto bajo la cual se estacionan coches de diversos colores. La interacción de estos colores aligera el tema, por lo demás serio, de la vida familiar. Los coches se estacionan de forma diferente cada vez, lo que hace que el efecto visual sea siempre único.

El espacio de entrada es la parte central que conecta los niveles de la casa. Inmediatamente al entrar, aparece el bosque: árboles altos, siluetas que a veces se mueven, cambiando de color a lo largo del año. El acristalamiento está dividido irregularmente, reminiscentes de las composiciones de Mondrian.

Esta casa es como un ‘organismo vivo’ que se integra en el bosque

La escalera recta es la protagonista, acompañada por una barandilla iluminada empotrada. Se desciende a través de un espacio de 3,5 metros de altura, pasando por una pared curva que guía el movimiento hacia la sala de estar. Desde el exterior, la curva introduce una sensación de algo diferente dentro de la silueta angular de la casa.

A nivel de calle, bajando unos pocos escalones, se encuentra un luminoso estudio que también puede funcionar como habitación de invitados o gimnasio, con vistas al bosque y a la zona de estar.

Esta casa es como un ‘organismo vivo’ que se integra en el bosque

La zona de día es un amplio espacio central para vivir, cocinar y relajarse. Este generoso espacio se integra perfectamente con el entorno, las estructuras de acero rojo de las ventanas crean un fuerte contraste con las siluetas verdes e irregulares de los árboles. Además, la sala de estar se extiende a lo largo de dos plantas, al mirar hacia arriba, se aprecian estructuras de techo de hormigón visto con marcas de encofrado y luces negras suspendidas.

Por otro lado, la zona de descanso se conecta con la zona de día mediante un largo pasillo residencial con armarios blancos empotrados en un lateral. El dormitorio principal, con un amplio vestidor y baño, así como las habitaciones de los niños, tienen acceso al exterior y vistas al bosque. El pasillo termina con una salida al jardín, que más adelante podría servir como entrada independiente para los hijos mayores.

Esta casa es como un ‘organismo vivo’ que se integra en el bosque

En cuanto a los materiales, se trata de una casa de estilo rústico, con estructuras de acero rojo, paredes blancas y detalles en negro. La cocina es multicolor; sus superficies de piedra rojiza contrastan con estantes negros, puertas blancas y una chimenea de acero que parece flotar sobre el suelo. El diseño interior fue desarrollado en colaboración con Jan Waltr, quien compartía la visión de los arquitectos sobre las necesidades de la vivienda.

El jardín fue creado por la propia naturaleza. Las intervenciones se limitaron al entorno inmediato: la terraza, la entrada superior y la escalera lateral. Un elemento llamativo son las enormes piedras encontradas en el terreno tras la demolición del edificio original, que se dejaron y colocaron junto a la nueva estructura como parte natural del entorno.

Esta casa es como un ‘organismo vivo’ que se integra en el bosque

El entorno forestal es monumental, dinámico y vibrante; constituye el marco principal de la vida y la conexión directa de la casa con el paisaje. La casa, como organismo, forma parte del bosque.

El arquitecto David Kraus comenta que «la casa es el resultado de la mentalidad abierta, casi artística, de los clientes, la confianza mutua, la cooperación constructiva de ambas partes y la excepcional meticulosidad del constructor Radek Trojánek durante la construcción».