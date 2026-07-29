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La palabra “sauna” es probablemente la palabra finlandesa más usada en español. En la cultura finlandesa, estos santuarios han sido parte integral de la vida durante casi mil años. Hay varias razones por las que el sauna ha perdurado y sigue siendo tan importante. La firma Nórdiska busca compartir este conocimiento en Colombia.

Año tras año, nos cuestionamos la verdadera definición de lujo en el ámbito residencial. Definirlo no es sencillo, pero en 2026 es evidente que este concepto ha superado la noción de opulencia. El bienestar dentro del hogar se ha vuelto primordial, y las saunas de esta empresa finlandesa ofrecen una forma directa de alcanzarlo.

El templo del bienestar seco: arquitectura y tradición finlandesa en Medellín

A diferencia de las interpretaciones comerciales masivas, el auténtico sauna finlandés se presenta como una estructura minimalista donde la pureza de los materiales y el rigor constructivo definen la experiencia espacial. Según la marca, el sauna original finlandés está hecho de madera nórdica, calor seco; piedras volcánicas para generar humedad y aromaterapia y un kiuas —horno o calentador tradicional—.

Ese es el santuario que el finlandés Tapio Anttila ha querido traer a Colombia con la arquitectura y el diseño de Nórdika durante más de una década. Su objetivo ha sido preservar y transmitir este legado cultural y constructivo. Propone que los saunas se integren desde la concepción de los proyectos. De esta manera, para los diseñadores de la región, esta propuesta se convierte en un argumento de diferenciación que demuestra cómo un programa de bienestar óptimo no requiere grandes superficies.

El templo del bienestar seco: arquitectura y tradición finlandesa en Medellín

“Muchos creen que se necesita un espacio enorme para tener un sauna en casa, pero solo dos metros cuadrados son suficientes. Es más o menos el mismo espacio que se usa para una tina en un baño normal. ¿Por qué no instalar un ambiente con ducha que ofrezca todos los beneficios para la salud de un auténtico sauna finlandés en lugar de una bañera?”, sugiere Anttila.

Así se logra un verdadero sauna finlandés

La viabilidad de estos refugios arquitectónicos se basa en la precisión de sus componentes técnicos. Nórdika fundamenta su desarrollo en cuatro pilares esenciales: un aislamiento térmico de alta eficiencia en envolventes; un sistema de ventilación precisa que equilibra la renovación de oxígeno sin perder temperatura; el uso exclusivo de pino finlandés termotratado —una madera certificada que no conduce calor al tacto, resiste la humedad y evita las resinas—; y la incorporación de calentadores Kiuas Harvia, líderes mundiales en ingeniería para saunas. Esta combinación de materiales, junto con una iluminación indirecta que no deslumbre, garantiza un comportamiento estructural impecable frente a las diversas condiciones climáticas del país.

El templo del bienestar seco: arquitectura y tradición finlandesa en Medellín

Para optimizar la experiencia en sus saunas, Nórdika importa desde el este de Finlandia piedras de diabasa, una roca subvolcánica de alta densidad que destaca por su durabilidad y superior rendimiento térmico. Incluidas habitualmente junto a los calentadores de la marca Harvia, estas piedras almacenan y liberan el calor de manera uniforme, resistiendo sin problemas las altas temperaturas del sistema; además, la firma complementa su portafolio con la vulcanita negra, una opción de origen volcánico que resalta por su atractiva estética brillante al entrar en contacto con el agua.

El templo del bienestar seco: arquitectura y tradición finlandesa en Medellín

Nórdika es un gran aliado para proyectos residenciales de alta gama, hoteles boutique y proyectos de wellness. En cualquier caso, uno de sus saunas transforma el baño principal en el espacio más deseado de la casa. “Además, hay un elemento que ningún competidor puede igualar: la autenticidad cultural que viene de trabajar con nosotros”, comentan.

Verdaderos templos de bienestar

Más allá de las especificaciones técnicas en planos, el proyecto busca crear una cultura alrededor del cuidado propio y la cohesión social. Así lo demuestra el rooftop de su showroom en El Poblado (Medellín), un espacio que funciona como laboratorio vivo donde conviven saunas auténticas, tinas de inmersión en agua fría y dinámicas comunitarias de social wellness o bienestar colectivo.

El templo del bienestar seco: arquitectura y tradición finlandesa en Medellín

Tapio Anttila, experto en saunas, enfatiza las numerosas ventajas médicas de incorporar el uso diario del sauna a la rutina. Diversos estudios han demostrado que reduce significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares, combate el riesgo de alzhéimer y promueve una mayor longevidad. Anttila cree que no se trata simplemente de una tendencia pasajera, sino de apreciar la rica cultura y el conocimiento ancestral finlandés que rodea al sauna.

El templo del bienestar seco: arquitectura y tradición finlandesa en Medellín

Para los profesionales del sector, la firma ofrece un acompañamiento integral que abarca desde la modulación inicial del plano hasta la ebanistería y la instalación eléctrica especializada. Para completar el circuito de terapia de contraste, la empresa también ofrece tecnología de agua fría, es decir tinas con un sistema que enfría el agua para un tratamiento complementario.

Para obtener más información, visite nordika.co.