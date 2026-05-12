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Esta cabaña, diseñado por la firma Dubbeldam Architecture + Design, ofrece una escapada serena para una pareja con un profundo amor por la naturaleza, quienes pasaron fines de semana acampando en el terreno durante un año antes de decidir dónde y qué construir.

Roble blanco, piedra y paisaje: así es la cocina de esta cabaña diseñada para convivir con la naturaleza

Su objetivo: un lugar profundamente conectado con el entorno, elevado entre los árboles y pensado para albergar una convivencia multigeneracional accesible; un hogar acogedor para reunirse con familiares y amigos.

Roble blanco, piedra y paisaje: así es la cocina de esta cabaña diseñada para convivir con la naturaleza

La cabaña de dos niveles, construida en una península apartada, a orillas de un lago prístino libre de lanchas, entre la naturaleza salvaje de Ontario (Canadá), maximiza las vistas al agua y al bosque circundantes, a la vez que se integra armoniosamente con el entorno. Su parte inferior queda oculta a la vista, debido a una roca en el terreno, mientras que a la planta superior se accede mediante un puente.

Roble blanco, piedra y paisaje: así es la cocina de esta cabaña diseñada para convivir con la naturaleza

En cuanto a su cocina —ubicada en la planta superior—, tiene una carpintería de roble blanco, que se combina con encimeras y salpicadero de piedra artificial, en tanto que una larga isla con fregadero y amplio espacio para sentarse define sutilmente el área. En el techo, un revestimiento continuo de tablones suaviza la acústica y aporta calidez y textura al interior.

Roble blanco, piedra y paisaje: así es la cocina de esta cabaña diseñada para convivir con la naturaleza

En uno de los extremos de la isla se encuentra la escalera, que conecta con el primer piso de habitaciones, mientras en el otro, puertaventanas comunican la cocina con el exuberante paisaje exterior. Para rematar este espacio abierto, dispusieron un comedor de ocho puestos, y al lado, la sala con chimenea, todo rodeado por generosos ventanales.

Roble blanco, piedra y paisaje: así es la cocina de esta cabaña diseñada para convivir con la naturaleza

“Diseñamos esta casa rural con las zonas de estar en la planta superior y los dormitorios en la baja para preservar la topografía natural del terreno y garantizar la accesibilidad para toda la familia”, señala la directora de la firma, Heather Dubbeldam, responsable de este refugio en medio de la naturaleza.

Roble blanco, piedra y paisaje: así es la cocina de esta cabaña diseñada para convivir con la naturaleza

Nos encanta de la propuesta de esta cocina

1. La combinación del roble blanco, protagonista en el espacio, con la piedra artificial de las encimeras y el salpicadero.

2. Puertaventanas comunican el área social con el paisaje exterior.

3. Los tablones del techo de la cocina mejoran la acústica del espacio.