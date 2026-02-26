Los diseñadores Zhijiang Shan y Fan Li, de la firma Rongjie Design & Construction Engineering Co han finalizado LIAO LIAO Cafe, un nuevo destino de café de especialidad ubicado en los terrenos del Museo de Luoyang, en la provincia de Henan, China. El proyecto transforma un espacio infrautilizado junto a la carretera en un lugar de encuentro que conecta la influencia cultural del museo con la tradición del café.

Un café revestido de acero cuyo techo ondulado evoca las antiguas montañas de China

La característica más destacada del edificio es su tejado continuo y ondulado: una amplia marquesina de acero cuyas curvas evocan la silueta de las cordilleras Qinling y Funiu, visibles desde la región. El perfil ondulado asciende y desciende a lo largo de la estructura, creando diferentes alturas interiores que definen zonas diferenciadas para sentarse, circular y el bar.

Desde el otro lado de la calle, la línea del tejado se percibe como un único gesto fluido recortado contra el cielo, señalando la presencia del café sin competir con la arquitectura monumental del museo cercano.

Materialidad y diseño del café

El exterior combina un volumen de acero inoxidable con acabado de espejo en un extremo con paneles de acero Corten envejecido y revestimiento metálico de tonos oscuros a lo largo del cuerpo principal.

La caja revestida de espejo refleja el parque y el cielo circundantes, disolviendo el borde del edificio en su contexto, mientras que las superficies Corten aportan calidez y una sensación de tiempo geológico que resuena con las colecciones arqueológicas del museo.

Una pantalla de bloques de hormigón perforados recorre la parte inferior de la fachada, filtrando las vistas entre el interior y la terraza cubierta. Las columnas de acero expuestas se ramifican hacia arriba en diversos ángulos bajo la marquesina, sosteniendo la cubierta a la vez que evocan los troncos y ramas de los árboles maduros que pueblan los terrenos del museo.

Además, los elementos estructurales permanecen visibles tanto por dentro como por fuera, lo que confiere al espacio un carácter auténtico, similar al de un taller. En la parte superior, el sofito de hormigón visto de la cubierta se deja sin terminar; su superficie texturizada capta la luz de las luminarias lineales que recorren las vigas de acero.

Las paredes de cristal de suelo a techo envuelven las zonas de estar, disolviendo el límite entre la cafetería y el paisaje circundante. Una claraboya continua recorre la cumbrera del tejado, permitiendo que la luz natural inunde las paredes interiores con textura de piedra y cambie de color desde la mañana hasta el anochecer.

Al atardecer, la estrecha abertura de cristal enmarca el cielo como una pintura vertical, creando un momento de pausa para los visitantes que permanecen sentados. La paleta de colores del interior —suelos de piedra oscura, sillones de cuero y madera en tonos verde y caramelo, y accesorios de acero ennegrecido— es deliberadamente sobria, permitiendo que la cambiante luz natural sirva como elemento decorativo principal.

Una larga barra de servicio ocupa el centro de la planta, construida con el mismo bloque de hormigón utilizado en el exterior, creando una continuidad material entre el interior y el exterior.

Detalles de la arquitectura del espacio

El formato de cocina abierta permite a los comensales observar el proceso de preparación, reforzando la identidad de la cafetería como un establecimiento artesanal. Los asientos están dispuestos en una secuencia de grupos íntimos en lugar de filas uniformes, lo que fomenta la conversación en grupos pequeños.

Ubicado justo al lado del Museo de Luoyang, uno de los principales depósitos de artefactos de la Edad de Bronce y la Dinastía Tang de China, el Café LIAO LIAO sirve como un espacio de transición donde la atmósfera contemplativa del museo se fusiona con la informalidad de la vida cotidiana.

La terraza cubierta, a la sombra de los árboles existentes y amueblada con tumbonas de madera, ofrece una zona de relajación tanto para los visitantes del museo como para los residentes del barrio.

El proyecto demuestra que la arquitectura de la hospitalidad comercial dentro de un recinto cultural no tiene por qué caer en la timidez ni el pastiche.

Al adaptarse al terreno, el clima y la institución vecina mediante la forma y los materiales, en lugar de la imitación estilística, Zhijiang y Fan han creado un edificio que se merece un lugar junto a uno de los museos más importantes de China.