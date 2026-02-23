En el corazón del Quartier des Gares, Montreal, Canadá, esta torre 900 Saint-Jacques ofrece una respuesta contextualizada a los desafíos contemporáneos de la vida urbana de alta densidad.

Esta torre en Canadá funciona como una ciudad vertical

Construida en un terreno históricamente percibido como espacio residual en el límite del centro, la torre de 63 plantas establece un microcosmos cohesivo y habitable dentro de un paisaje infraestructural definido por los corredores ferroviarios y la autopista Ville Marie.

El diseño de la torre

El programa de uso mixto, a cargo de la firma Chevalier Morales, incluye cuatro niveles de estacionamiento subterráneo, un hotel Moxy de 12 plantas, aproximadamente 700 viviendas de alquiler distribuidas en 48 plantas y una serie de servicios compartidos y espacios sociales.

Mientras Montreal continúa negociando la intersección de su patrimonio arquitectónico, la presión inmobiliaria y la transición ecológica, 900 Saint-Jacques ejemplifica cómo el desarrollo residencial vertical puede integrarse significativamente con el pasado de la ciudad, su infraestructura actual y los cambiantes estilos de vida urbanos.

Compuesta por una serie de paneles prefabricados de hormigón esculpidos que evocan hilos entrelazados y patrones cruciformes, emblemáticos de la ciudad, la torre destaca en un horizonte dominado por el cristal.

A pesar de su tamaño, la articulación de la envolvente transmite una sensación de ligereza al edificio, mientras que la orientación solar revela variaciones de relieve en la fachada.

Asimismo, los volúmenes transparentes estratégicamente ubicados introducen espacios abiertos, revelando la actividad social en el interior y reforzando la conexión del edificio con el espacio público.

Ganador del Premio Canadiense de Arquitectos a la Excelencia 2025, 900 Saint-Jacques es reconocido por su calidad arquitectónica y maestría técnica, particularmente en su innovadora aplicación de hormigón prefabricado. En contraste con el predominio de las torres residenciales de cristal, el proyecto afirma una identidad contemporánea en diálogo con la cultura material mineral de Montreal.

La envolvente se genera mediante la repetición y recomposición de un número limitado de módulos de paneles prefabricados, detallados para difuminar los límites entre los diferentes elementos de la fachada.

El uso de juntas falsas, paneles de esquina abiertos y geometrías que se extienden más allá de los límites del módulo realza una sensación de continuidad en toda la superficie, produciendo una expresión similar a la de un textil que se aleja del lenguaje tradicional de la construcción con paneles de hormigón.

La volumetría del edificio se articula en tres estratos distintos: una base transparente, un podio ajardinado y una torre coronada. Cada capa corresponde a una escala urbana diferente y se complementa con un espacio verde correspondiente.

A nivel del suelo, una envolvente altamente transparente activa el espacio público y alberga un jardín conectado a la terraza del restaurante y a la infraestructura ciclista adyacente, contribuyendo así a los objetivos de ecologización definidos en el PPU del Quartier des Gares.

El podio presenta paneles de hormigón texturizado y terrazas ajardinadas que forman un jardín suspendido, estableciendo una transición perceptible entre la calle y la torre superior.

En la cima, un espacio verde en la azotea está enmarcado por grandes aberturas en la fachada, ofreciendo vistas panorámicas hacia el Mont Royal y reforzando el diálogo vertical del edificio con la topografía de Montreal.

La estrategia arquitectónica y programática del proyecto sitúa la vida en comunidad en el centro del concepto residencial. Una amplia red de servicios compartidos se distribuye por todo el edificio para fomentar la interacción social y ofrecer una amplia gama de actividades diarias accesibles tanto para residentes como para huéspedes del hotel.

Terrazas, jardines, un restaurante, espacios comunitarios, una cocina compartida, áreas de coworking y zonas de relax amplían las unidades residenciales ofreciendo una amplia gama de actividades, tanto de día como de noche.

La ampliación de las áreas privadas busca redefinir la vida vertical como una forma de vida urbana socialmente conectada y basada en la experiencia.

Un proyecto sostenible

La estrategia de sostenibilidad del proyecto aborda consideraciones ambientales y sociales. Desde el punto de vista energético, la envolvente de alto rendimiento, en combinación con sistemas electromecánicos avanzados, supera los estándares de eficiencia energética básicos y se alinea con los principios de los marcos de certificación LEED.

La optimización de la relación ventana-pared, el uso de materiales de origen local, las medidas de eficiencia hídrica y los sistemas de iluminación de alta eficiencia reducen en conjunto la huella ambiental del edificio.

Cabe destacar que la envolvente de hormigón prefabricado mejora el rendimiento energético en invierno en aproximadamente un 25 % en comparación con una fachada de vidrio convencional.

En el ámbito social, 900 Saint-Jacques prioriza la diversidad de tipos de vivienda y la habitabilidad a largo plazo. La oferta residencial incluye una mayor proporción de unidades familiares, con una importante oferta de viviendas de tres dormitorios y distribuciones flexibles que se adaptan a las necesidades cambiantes.

Las unidades más pequeñas, inspiradas en los principios de la vida compacta, ofrecen accesos más accesibles a las viviendas del centro, compensados ​​por la calidad y la abundancia de espacios compartidos integrados.