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La Fusteria (que significa “carpintería” en catalán) es un proyecto que transforma un antiguo taller de carpintería en una residencia contemporánea. Ubicado en un pequeño pueblo del Alt Empordà, el proyecto, Clara Crous Arquitectura, respeta el carácter original del edificio: dos bóvedas catalanas en la planta baja conservan la memoria del taller que ocupó el espacio durante décadas y constituyen el principal motor espacial de la intervención.

La transformación de una carpintería en un hogar lleno de luz y memoria

Los propietarios, afincados desde hace tiempo en el pueblo, adquirieron la propiedad para alojar a familiares que no viven en la zona, especialmente durante los largos meses de invierno.

La transformación de una carpintería en un hogar lleno de luz y memoria

Estas dos funciones, junto con su uso como alquiler vacacional, han guiado las decisiones del proyecto, garantizando confort, calidad espacial y una meticulosa atención al detalle.

La transformación de una carpintería en un hogar lleno de luz y memoria

El diseño de casa

La transformación de una carpintería en un hogar lleno de luz y memoria

La intervención moderniza el edificio con un enfoque contemporáneo, mejorando su funcionalidad y eficiencia sin comprometer su identidad. Las instalaciones renovadas y la carpintería exterior potencian el confort térmico y la conexión con el exterior, mientras que el patio delantero recupera su función como espacio de transición entre la calle y la vivienda. Las barandillas de diseño personalizado integran seguridad y coherencia estética.

La transformación de una carpintería en un hogar lleno de luz y memoria

Un cambio clave fue concentrar la vida diurna en la planta baja, reubicando la cocina junto a la sala de estar para crear un espacio abierto que interactúa con las bóvedas, liberando así las plantas superiores para dormitorios y áreas privadas.

La transformación de una carpintería en un hogar lleno de luz y memoria

Por otro lado, la materialidad desempeñó un papel central, se eliminaron los acabados añadidos y se restauraron los muros originales con morteros de cal y revocos que permiten que la mampostería respire y aportan luz y textura a los interiores. La restauración de los suelos de toba hechos a mano y los azulejos artesanales refuerza la conexión con los materiales y la artesanía tradicionales.

La transformación de una carpintería en un hogar lleno de luz y memoria

La Fusteria reflexiona sobre cómo habitar el patrimonio construido: una arquitectura que acompaña, actualiza y prolonga la vida de un edificio, transformando un antiguo taller en un hogar eficiente y confortable profundamente conectado con su entorno.