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Realizada por la firma Pérez Palacios Arquitectos Asociados, esta casa se podría describir como distinta, peculiar y llamativa. Su diseño parte de un ejercicio de integración entre paisaje, arquitectura y contexto urbano.

Una casa en México diseñada para que el paisaje sea el protagonista

El proyecto se concibe como una experiencia espacial que busca borrar las fronteras entre el interior y exterior. Desde el primer acercamiento, la casa revela la estrategia de transformar la vegetación, la luz y el vacío en los verdaderos protagonistas de la composición.

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Distribución de la casa

La organización espacial de la vivienda parte de una división precisa entre los ámbitos públicos y privados. Mientras las áreas más íntimas se resguardan en los niveles superiores, la planta baja se convierte en un territorio abierto, permeable y conectado con el entorno natural.

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Aquí, los espacios sociales se despliegan como una extensión del jardín posterior. Las fronteras físicas desaparecen y permiten que la vegetación existente se incorpore a la vida cotidiana de la casa. Por ende, los árboles, las vistas y la presencia constante del verde redefinen la experiencia doméstica.

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Sin embargo, la relación con la naturaleza no se limita al interior del predio. Una gran jardinera integrada al volumen extiende esta estrategia hacia la calle, evitando la tradicional imagen de vivienda cerrada y defensiva. La planta baja se percibe entonces más como una intervención paisajística que como un volumen arquitectónico convencional.

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Detalles de la arquitectura de la vivienda

Uno de los recursos más potentes del proyecto aparece en la materialidad del primer nivel. Un acabado reflejante envuelve el basamento con la intención de multiplicar visualmente la presencia de la vegetación circundante.

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Los árboles, jardines y cambios de luz se proyectan sobre estas superficies, haciendo que la arquitectura pierda peso visual y parezca disolverse en su contexto. Este detalle permite además ocultar elementos funcionales como el acceso principal y el garaje, mientras genera la sensación de que los niveles superiores flotan sobre un plano vegetal continuo.

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En contraste con la ligereza del basamento, el segundo y tercer nivel se presentan como una pieza contundente y claramente definida. Su materialidad opaca, de acabado mate, y sus aperturas controladas responden a las necesidades de privacidad de los espacios que alberga: recámaras, estudios y áreas de descanso.

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Pero esta pieza no se posa de manera arbitraria sobre la planta baja. Su posición responde directamente a un elemento específico del contexto: una jacaranda ubicada frente al predio.

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El desplazamiento estratégico del volumen establece un diálogo con el árbol y, al mismo tiempo, libera un espacio exterior habitable que se transforma en una terraza abierta hacia el paisaje urbano.

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Materiales de la obra

La identidad del proyecto se construye a través de una delicada selección de materiales. Por ejemplo, en el exterior, el volumen superior adquiere una presencia serena gracias a una textura de rayas verticales elaborada con el mismo acabado.

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En el interior, la materialidad acompaña las diferentes formas de habitar cada espacio. Las áreas públicas utilizan pasta natural en los muros y pisos de mármol creando textura que se prolongan hacia el exterior. Mientras tanto, en las zonas privadas se implementó pisos de madera que aportan una atmósfera más cálida y acogedora, reforzando la sensación de refugio.

Una vivienda que entiende la sustentabilidad como una postura integral

Más allá de las decisiones formales y espaciales, Casa Plan de Barrancas incorpora una visión amplia de la sostenibilidad. La vivienda fue concebida para operar de manera independiente de la red eléctrica mediante la generación de energía a través de paneles solares.

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Asimismo, tanto el sistema de calentamiento de agua como la cocina funcionan completamente con electricidad, reduciendo significativamente las emisiones asociadas al uso de combustibles fósiles.

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A esta estrategia tecnológica se suma una selección de materiales con baja huella de carbono durante el proceso constructivo, entendiendo que la sustentabilidad no depende únicamente de sistemas energéticos eficientes, sino también de decisiones responsables desde el diseño y la construcción.